Что вас ждет

Живописная дорога в горы

К Архызу нас приведет живописная дорога через перевал Гумбаши. Мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках, с которых открываются головокружительные виды на величественные Кавказские горы, полюбуемся на заснеженные вершины Эльбруса.

Посетим Шоанинский храм, основанный в X веке. В Аланском городище познакомимся с памятниками раннего христианства и каменными глыбами — менгирами, некогда установленными здесь человеком.

Мы совершим треккинг к гроту хребта Мицешта, где увидим наскальный Лик Христа, появившийся здесь примерно в X в.

Гостеприимный Архыз

Архыз — это место, где всегда рады туристам, здесь не бывает скучно. Летом путешественники отправляются в турпоходы по горным тропам, а зимой — на горнолыжные трассы. Мы прокатимся на канатной дороге на высоте 3000 метров над уровнем моря, полюбуемся великолепием природы, надышимся чистым бодрящим воздухом. В заключении устроим пикник на берегу реки, где полакомимся местными блюдами и послушаем истории о здешних местах и жителях, их традициях и быте.

Важно знать

Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 20 чел. ), подробности уточняйте в переписке с гидом.

В путешествии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

транспорт,

услуги экскурсовода.

Туристы оплачивают самостоятельно: