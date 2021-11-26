Что вас ожидает

Путешествие в горы по следам казаков

Наш маршрут пройдет по Боргустанскому хребту — по следам казачьего атамана Батьки Шкуро. Вы посетите Монахову пещеру, в которой атаман укрывался от Красной Армии, у узнаете о других подобных тоннелях, которые не сохранились до наших дней — были взорваны или завалены. Мы откроем тайны казацкого Робина Гуда и разберемся, кем же всё-таки был Шкуро, предателем или героем.

Казачий быт в Боргустанском подворье

Затем окажемся в Боргустанском подворье — настоящем заповедном уголке казачества. Здесь вы познакомитесь с повседневной жизнью терских казаков, прикоснетесь к предметам старины, попробуете блюда самобытной казачьей кухни и сделаете интересные снимки в фотолокациях. А во время развлекательной программы оцените фольклорный перформанс с танцами и песнями в исполнении казачьего хора.

Организационные детали