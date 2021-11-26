Казачье подворье: колоритное путешествие из Пятигорска

Посетить Боргустанскую станицу, открыть секреты Батьки Шкуро и послушать казацкие песни

Индивидуально
до 8 чел.
Это путешествие откроет для вас одну из самых ярких граней Кавказа — обычаи и культуру терского казачества! Мы проедем по следам вольных казаков и их предводителя, атамана Шкуро, полюбуемся горными хребтами и заглянем в Монахову пещеру.

А в Боргустанском подворье вы увидите выступление казачьего хора, попробуете местную кухню и понаблюдаете за казацким бытом.
Казачье подворье: колоритное путешествие из Пятигорска
Казачье подворье: колоритное путешествие из Пятигорска
Казачье подворье: колоритное путешествие из Пятигорска
Казачье подворье: колоритное путешествие из Пятигорска
Казачье подворье: колоритное путешествие из Пятигорска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путешествие в горы по следам казаков

Наш маршрут пройдет по Боргустанскому хребту — по следам казачьего атамана Батьки Шкуро. Вы посетите Монахову пещеру, в которой атаман укрывался от Красной Армии, у узнаете о других подобных тоннелях, которые не сохранились до наших дней — были взорваны или завалены. Мы откроем тайны казацкого Робина Гуда и разберемся, кем же всё-таки был Шкуро, предателем или героем.

Казачий быт в Боргустанском подворье

Затем окажемся в Боргустанском подворье — настоящем заповедном уголке казачества. Здесь вы познакомитесь с повседневной жизнью терских казаков, прикоснетесь к предметам старины, попробуете блюда самобытной казачьей кухни и сделаете интересные снимки в фотолокациях. А во время развлекательной программы оцените фольклорный перформанс с танцами и песнями в исполнении казачьего хора.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Если у вас большая группа, мы можем организовать экскурсию на нескольких машинах. Комфортабельный внедорожник.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительно оплачивается вход в Казачье подворье (600 руб. /взрослый и 500 руб. /ребёнок), питание в подворье (средний чек — 700 руб. ), а также профессиональный фотограф (по желанию)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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