Кисловодский комплекс из Пятигорска

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Кисловодский комплекс из Пятигорска
Кисловодский комплекс из Пятигорска
Кисловодский комплекс из Пятигорска
Кисловодский комплекс из Пятигорска
Кисловодский комплекс из Пятигорска
Кисловодский комплекс из Пятигорска

Что вас ожидает:

  • Гора Кольцо
  • Магазин "Чайный домик"
  • Медовые водопады
  • Кисловодск-парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Первая остановка у горы Кольцо. Из массива Бургустанского хребта выступает острый мыс, заканчивающийся почти идеально круглым отверстием – высотой 8м, в диаметре 10м. Гора Кольцо когда – то была пещерой, но толщина скалы была невелика и со временем образовалось сквозное отверстие. В далекие времена человек не мог объяснить многие явления природы: гром, гроза, молния, причудливые формы гор и поэтому рождались сказания и легенды. Вот одну из таких легенд и услышат наши путешественники.

Следующая остановка у необычного магазина “Чайный домик”. Он находится по дороге на Медовые водопады. Вы удивитесь огромному количеству трав, масел, пряностей, специй, меда, мясных изделий, сыра. Здесь можно бесплатно выпить травяной чай, попробовать буквально все, что душе угодно и по желанию приобрести понравившееся.

Ну, а теперь к Медовым Водопадам. Медовые водопады Карачаево-Черкесии вошли в ТОП-10 самых живописных водных жемчужин России. Они расположены в долине небольшой горной реки Аликановка. Всего водопадов пять. Самый высокий – Медовый – 18 метров. В этих местах есть на что посмотреть, ведь здешняя природа сохранила первозданную дикую красоту. На Медовых водопадах действительно можно отдохнуть душой, телом и мыслями.

После посещения Медовых водопадов мы возвращаемся в Кисловодск. Приезжаем в город солнца ориентировочно к 13:00. Это время обеда. Экскурсовод приведёт вас на Курортный бульвар, где много столовых, кафе и ресторанов. Свободного времени (около часа) вам хватит, чтобы пообедать и прогуляться по бульвару. Затем от Колоннады начинается прогулка по Нижнему парку: Зеркальный пруд, Зеркальная струя, мостик “Дамский каприз”, Крепость, заложенная в 1803г. – всё это увидят путешественники, гуляя по парку.

После прогулки отправляемся к замку Коварства и любви, который находится в пригороде Кисловодска. Это природный памятник, скальное образование, отрывистый мыс одного из отрогов Скалистого хребта, возвышающегося над долиной реки Аликановка. Живописная скальная группа, напоминающая очертания зубчатых крепостных стен, возвышается над долиной реки более чем на 80 метров.

Программа

Посещение достопримечательностей по программе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту. Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Восресенье в 08:20
Экскурсия длится около 9.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
На весь день
История и культура

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