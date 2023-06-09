Трансфер до места проведения и обратно. Конная прогулка. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Что вас ожидает:
- Гора Кольцо
- Чайный домик
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Во время этой необычной экскурсии вы получите мощный заряд целительной энергии и тепла от общения с лошадью, забыв о житейских проблемах.
Конные прогулки в последнее время становятся очень популярными. Иппотерапия показана при заболеваниях позвоночника и депрессии.
Программа
- Начало экскурсии в 13:20. Поездка на Конные прогулки проходит вместе с экскурсионной группой на “Медовые водопады”.
- Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
- Остановка на Чайном домике (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья). Есть возможность купить: варенья, травы, сладости. Рядом с Чайным домиком расположен конный прокат, где два десятка великолепных обученных лошадей карачаевской породы в сопровождении опытных инструкторов ожидают вас на часовую прогулку по горному плато и окрестностям г. Кисловодска. Экскурсионная группа на “Медовые водопады” отправляется далее по маршруту, и на обратном пути забирает туристов с Конной прогулки (посещение Медовых водопадов в данной поездке не подразумевается).
- Возвращение в Пятигорск ~ 18:30.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Катание верхом - 500 рублей взрослый
- 450 рублей - ребенок. Питание по программе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница, Суббота в 13:20Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Пятигорске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
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