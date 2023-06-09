Конные прогулки из Пятигорска

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Трансфер до места проведения и обратно. Конная прогулка. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Конные прогулки из Пятигорска
Конные прогулки из Пятигорска
Конные прогулки из Пятигорска
Конные прогулки из Пятигорска
Конные прогулки из Пятигорска
Конные прогулки из Пятигорска

Что вас ожидает:

  • Гора Кольцо
  • Чайный домик
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Во время этой необычной экскурсии вы получите мощный заряд целительной энергии и тепла от общения с лошадью, забыв о житейских проблемах.

Конные прогулки в последнее время становятся очень популярными. Иппотерапия показана при заболеваниях позвоночника и депрессии.

Программа

  • Начало экскурсии в 13:20. Поездка на Конные прогулки проходит вместе с экскурсионной группой на “Медовые водопады”.
  • Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
  • Остановка на Чайном домике (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья). Есть возможность купить: варенья, травы, сладости. Рядом с Чайным домиком расположен конный прокат, где два десятка великолепных обученных лошадей карачаевской породы в сопровождении опытных инструкторов ожидают вас на часовую прогулку по горному плато и окрестностям г. Кисловодска. Экскурсионная группа на “Медовые водопады” отправляется далее по маршруту, и на обратном пути забирает туристов с Конной прогулки (посещение Медовых водопадов в данной поездке не подразумевается).
  • Возвращение в Пятигорск ~ 18:30.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Катание верхом - 500 рублей взрослый
  • 450 рублей - ребенок. Питание по программе
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница, Суббота в 13:20
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Конные прогулки
Животные

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