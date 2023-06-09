Во время этой необычной экскурсии вы получите мощный заряд целительной энергии и тепла от общения с лошадью, забыв о житейских проблемах.

Конные прогулки в последнее время становятся очень популярными. Иппотерапия показана при заболеваниях позвоночника и депрессии.