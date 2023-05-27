Контрасты Чечни за 2 дня: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников

Увидеть Грозный с 26 этажа, прогуляться по улочкам древнего города и попробовать вайнахскую кухню

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Посетим все главные достопримечательности Чеченской Республики за выходные в компании единомышленников. Увидим небоскрёбы рядом с роскошными мечетями. Осмотрим когда-то охраняемые окрестности в горах со сторожевой башни в древнем городе Хой. Найдём «Сердце Чечни» и «Гордость мусульман».

Прогуляемся по парку с кустами роз и засмотримся на белоснежные стены из мрамора самой большой мечети в Европе. Восхитимся люстрой весом более 2,5 тонн с камнями Сваровски и золотом.

Доедем до голубого озера в горах, где переночуем в гостинице на берегу, и попробуем национальные блюда.
Контрасты Чечни за 2 дня: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Контрасты Чечни за 2 дня: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Контрасты Чечни за 2 дня: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Контрасты Чечни за 2 дня: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Контрасты Чечни за 2 дня: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Контрасты Чечни за 2 дня: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Контрасты Чечни за 2 дня: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Контрасты Чечни за 2 дня: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Контрасты Чечни за 2 дня: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Контрасты Чечни за 2 дня: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Контрасты Чечни за 2 дня: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Контрасты Чечни за 2 дня: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Контрасты Чечни за 2 дня: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Ближайшие даты:
27
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 18 лет.
Ничего необычного и непривычного с собой брать не потребуется. Информацию о том, что взять и как одеваться, мы отправим вам перед путешествием.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, 6:00 / аэропорт Грозного, 11:40
Завершение: Аэропорт Грозного 17:00 / Пятигорск 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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