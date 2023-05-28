По программе выезжаем на автобусе из Пятигорска, проезжаем по территории Кабардино-Балкарской республики, а затем въезжаем в Северную Осетию-Аланию. Небольшая остановка – в станице Змейская, для завтрака и дегустации осетинских пирогов.

Далее автобус въезжает в Куртатинское ущелье и делает остановку возле теснины Кадаргаван, которую проточила река Фиагдон. Теснина Кадаргаван один из наиболее примечательных природных памятников не только Куртатинского ущелья, но всей Северной Осетии. На этом участке скалистого хребта река Фиагдон, словно ударом меча разрубила скалу на две части. Глубина этого каньона более 60 метров, а ширина от 2 до 3 метров в ширину. При виде бурлящей и ревущей реки у многих захватывает дух от силы и мощи природы!

Следующая остановка в селении Дзивгис, первом селе со стороны равнины. Оно расположено в самом начале Куртатинского (Фиагдонского) ущелья на левом берегу реки Фиагдон. Это типичное горное селение — каменистый берег реки, с одной стороны дорога, с другой – крутая скальная стена горы Кариухох. Селение Дзивгис, некогда большое и оживлённое, являлось центром Куртатинского ущелья, сегодня почти обезлюдело.

Именно в Дзивгисе находится одна из самых знаменитых и удивительных достопримечательностей Северной Осетии: скальная крепость, построенная в XIII-XVI веках. Крепость почти сливается со скалой и летом за деревьями ее можно не заметить.

Дзивгисская крепость — одно из наиболее мощных фортификационных сооружений не только Осетии, но и Кавказа. Эта наскальная средневековая крепость в былые времена охраняла вход в Фиагдонскую котловину.

Культовый комплекс Уастырджи дзуар. Жители, их дома, их святилища и храмы под защитой крепостных стен — почти все поселения мира развивались по этому плану. Дзивгис не стал исключением. Но если мощная Дзивгисская крепость давно утратила свое стратегическое значение, то древние культовые комплексы на территории села по-прежнему исполняют свою духовную роль.

В Дзивгисе сохранились святилища Уацилла и Дзывгъисы Уастырджийы кувандон, но более прочих знаменит и почитаем культовый комплекс Дзывгъисы Уастырджи дзуар, состоящий из христианского храма св. Георгия (Уастырджи) XIV-XVI веков и более древнего святилища.

В Осетии существует множество мест, посвященных святому Георгию, Уастырджи (уас — «святой», стыр — «великий», джи — «Джио, Георгий»). Их можно условно разделить на дзуары (места незримого присутствия святого покровителя) и кувандоны — места моления святому (обычно располагаются вблизи дорог и на перевалах).

Почитание святого Георгия Победоносца, идеального воина, зародилось на Кавказе 15 столетий назад. Но и в дохристианскую эпоху эта земля, арена многих кровопролитных войн, нуждалась в могучем небесном покровителе. Культовый комплекс Уастырджи дзуар в Дзивгисе — наглядный пример слияния древних языческих верований и истовой христианской веры.

Дзуар связан с Дзивгисской наскальной крепостью. Согласно преданиям, записанным в конце XVIII века, здесь был пещерный монастырь, и еще долгое время в храме сохранялись церковные облачения, книги и утварь. При храме находится средневековое церковное кладбище. В результате археологических раскопок было обнаружено два погребения, одно из которых датируется XIV веком.

При выезде из села открывается великолепный вид: снежные вершины Большого Кавказа, серо-желтые скалы и зеленые склоны котловины, повсюду осетинские башни и руины крепостей.

Ущелье реки Фиагдон – это мир башен. Они были всюду: и в покинутых аулах на склонах котловины, и в жилых придорожных дворах. Начало башенного строительства относят к раннему средневековью — к временам аланской эпохи. Возможно, даже к более раннему периоду. Типичный же стиль кавказской осетинской башни с характерными чертами сложился в позднее средневековье, приблизительно в XVII-XVIII вв.

От селения Дзуарикау начинается подъем по грунтовой дороге на перевал Какадур и спуск в соседнее ущелье, где находится селение Даргавс. Местность, где располагается селение была заселена в давние времена, с эпохи бронзы. Здесь обнаружено большое количество археологических памятников, в том числе аланский могильник конца I тысячелетия н. э. Даргавс был одним из главных центров формирования Тагаурского горного общества, согласно историческим и генеалогическим преданиям здесь жил царевич Тага, родоначальник родов и фамилий, относившихся к высшему сословию Восточной Осетии. Из Даргавса происходят многие знатные фамилии: Кудаковы, Тхостовы, Мамсуровы, Тулатовы, Аликовы, Кануковы.

Неподалеку от селения Даргавс находится крупнейший на Северном Кавказе историко-археологический памятник под открытым небом — некрополь «Город мертвых». Даргавский некрополь самый большой на Северном Кавказе (95 наземных и полуназемных склепов). Его иногда сравнивают с долиной фараонов в Египте. Создание «города мёртвых» некоторые специалисты связывают со страшной эпидемией чумы, тогда население Осетии сократилось с 200 тысяч до 16 тысяч человек.