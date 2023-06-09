Медовые водопады из Пятигорска

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Медовые водопады из Пятигорска
Медовые водопады из Пятигорска
Медовые водопады из Пятигорска
Медовые водопады из Пятигорска

Что вас ожидает:

  • Гора Кольцо
  • Чайный домик
  • Медовые водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Эта экскурсия на медовые водопады из Пятигорска, в живописные окрестности Кисловодска, – природоведческая. В нескольких километрах от Кисловодска расположена гора Кольцо – одно из лермонтовских мест, интересное явление природы, которое люди наблюдают с давних времён. Сегодня гора Кольцо является местом паломничества гостей городов КМВ. Загадав здесь желание, туристы отправляются к Медовым водопадам.

Экскурсионные туры на Медовые водопады пользуется большой популярностью. Узкий каньон украшен звонкими водопадами, которые наполняют шумом падающих вод все ущелье. Туристы подолгу задерживаются возле каждого водопада, чтобы не только сфотографироваться и полюбоваться прекрасным зрелищем, но и надышаться чистым ионизированным воздухом.

Программа

  • Начало экскурсии в 13:20.
  • Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
  • Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья). Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.
  • Возвращение в Пятигорск ~ 19:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту. Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:20
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
Водопады
Медовые водопады
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