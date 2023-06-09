Эта экскурсия на медовые водопады из Пятигорска, в живописные окрестности Кисловодска, – природоведческая. В нескольких километрах от Кисловодска расположена гора Кольцо – одно из лермонтовских мест, интересное явление природы, которое люди наблюдают с давних времён. Сегодня гора Кольцо является местом паломничества гостей городов КМВ. Загадав здесь желание, туристы отправляются к Медовым водопадам.

Экскурсионные туры на Медовые водопады пользуется большой популярностью. Узкий каньон украшен звонкими водопадами, которые наполняют шумом падающих вод все ущелье. Туристы подолгу задерживаются возле каждого водопада, чтобы не только сфотографироваться и полюбоваться прекрасным зрелищем, но и надышаться чистым ионизированным воздухом.