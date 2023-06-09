Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Что вас ожидает:
- Гора Кольцо
- Чайный домик
- Медовые водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Эта экскурсия на медовые водопады из Пятигорска, в живописные окрестности Кисловодска, – природоведческая. В нескольких километрах от Кисловодска расположена гора Кольцо – одно из лермонтовских мест, интересное явление природы, которое люди наблюдают с давних времён. Сегодня гора Кольцо является местом паломничества гостей городов КМВ. Загадав здесь желание, туристы отправляются к Медовым водопадам.
Экскурсионные туры на Медовые водопады пользуется большой популярностью. Узкий каньон украшен звонкими водопадами, которые наполняют шумом падающих вод все ущелье. Туристы подолгу задерживаются возле каждого водопада, чтобы не только сфотографироваться и полюбоваться прекрасным зрелищем, но и надышаться чистым ионизированным воздухом.
Программа
- Начало экскурсии в 13:20.
- Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
- Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья). Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
- Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.
- Возвращение в Пятигорск ~ 19:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание по маршруту. Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 13:20Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Пятигорске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
Водопады
Медовые водопады
Популярные места
Похожие туры из Пятигорска
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Завтра
10 июня
12 июня
13 июня
13 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5.5 часов
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
Лёгкое путешествие без длительных переездов к двум знаменитым памятникам природы
на проспекте Кирова в Пятигорске
12 июня
15 июня
19 июня
22 июня
1 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Карачаево-Черкесию из Пятигорска
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм
у вашего отеля
12 июня
13 июня
15 июня
16 июня
от 1330011 970₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании