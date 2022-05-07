Молодежный трип в Домбай: квадроциклы, скейты, лошади и адреналин

Промчаться по горной дороге на квадроциклах и поймать рыбу себе на обед

Авторский тур
Если путешествовать, то активно и с классной компанией! Мы собираем сообщество единомышленников и вместе мчим в горы, чтобы собрать самые яркие впечатления: пронестись на скейте по живописной горной дороге, маневрировать между кочками на квадроцикле, скакать по лесу на лошади, выделывать трюки на лыжах или сноуборде, а по вечерам расслабляться в бане и термальных источниках.

Это путешествие, в котором мы коллекционируем не места и геолокации, а впечатления и эмоции!
Молодежный трип в Домбай: квадроциклы, скейты, лошади и адреналин
Молодежный трип в Домбай: квадроциклы, скейты, лошади и адреналин
Молодежный трип в Домбай: квадроциклы, скейты, лошади и адреналин
Молодежный трип в Домбай: квадроциклы, скейты, лошади и адреналин
Молодежный трип в Домбай: квадроциклы, скейты, лошади и адреналин
Молодежный трип в Домбай: квадроциклы, скейты, лошади и адреналин
Молодежный трип в Домбай: квадроциклы, скейты, лошади и адреналин
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Средний возраст участников наших путешествий — 20-35 лет, это активные люди, которые, как правило, приходят по рекомендациям и имеют схожие ценности. Перед поездкой мы знакомимся, убеждаемся, что все на одной волне и нам будет хорошо вместе в путешествии. Обычно после пережитого многие становятся друзьями и продолжают общение. Так что даже если вы собираетесь поехать один и как-то переживаете по этому поводу, не волнуйтесь — здесь вы найдете отличную компанию.

Программа может немного меняться и корректироваться из-за погодных условий. Мы будем в горах, так что сильный ветер или дождь могут повлиять на наш маршрут — это стоит учитывать.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, 8:00
Завершение: Центр Пятигорска, около 19-20 часов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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