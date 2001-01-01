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На джипах по земле Санникова: озёра Шадхурей и плато Канжол

5
7 отзывов
Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Поездка на комфортном джипе в сопровождении профессионального гида-водителя познакомит вас с необыкновенной Кабардино-Балкарией.

Гид погрузит вас в историю 📖 кабардино-балкарского народа, расскажет о традициях и обычаях.

Небольшая компания, индивидуальный подход к каждому — вот что отличает это путешествие от классической экскурсии 🧭.
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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На джипах по земле Санникова: озёра Шадхурей и плато Канжол
На джипах по земле Санникова: озёра Шадхурей и плато Канжол

Что вы увидите

  • Озера Шадхурей
  • Горные реки
  • Ущелья
  • Плато Канжол
Озера Шадхурей
Первым местом на нашем пути будут озера Шадхурей с кристально чистой водой. У вас будет время прогуляться 👣 в этом запоминающимся месте. Здесь в обилии хватает хребтов, холмов, душистых трав, растущих на берегах озер. Именно в таких местах чувствуется единение с природой.
Плато Канжол
В Кабардино-Балкарии есть очень интересное место — высокогорное плато Канжол (от тюркского «Кан жол» — «Кровавая дорога» или «Ханская дорога»), другое название — Кинжал, Канжал (от кабардинского «Къэнжал» — «металлическая пластина»).
Несмотря на то, что плато выше, чем Бермамыт (2860 метров, что на 200 метров выше Малого Бермамыта), и гораздо ближе к главной вершине Кавказа — Эльбрусу (по прямой от Канжола — около 10 километров; от Бермамыта — 30 километров), о нем мало кто знает.
Пикник в горах
Завершит поездку пикник на природе с вкуснейшим горячим шашлыком, приготовленным на мангале. А также, овощи и чай с душистыми травами.
Важно знать
  • Необходимо иметь с собой удобную одежду и обувь.
  • В стоимость экскурсии 🧭 входит питание.
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Что входит
  • Гид-водитель
  • Транспорт VIP класса
  • Питание (шашлык из мяса птицы, овощи, фиточай)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
На джипах по земле Санникова: озёра Шадхурей и плато Канжол
На джипах по земле Санникова: озёра Шадхурей и плато Канжол
На джипах по земле Санникова: озёра Шадхурей и плато Канжол
На джипах по земле Санникова: озёра Шадхурей и плато Канжол

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ладья
Ладья
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7 отзывов оставили туристы

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