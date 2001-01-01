Озера Шадхурей
Первым местом на нашем пути будут озера Шадхурей с кристально чистой водой. У вас будет время прогуляться 👣 в этом запоминающимся месте. Здесь в обилии хватает хребтов, холмов, душистых трав, растущих на берегах озер. Именно в таких местах чувствуется единение с природой.
Плато Канжол
В Кабардино-Балкарии есть очень интересное место — высокогорное плато Канжол (от тюркского «Кан жол» — «Кровавая дорога» или «Ханская дорога»), другое название — Кинжал, Канжал (от кабардинского «Къэнжал» — «металлическая пластина»).
Несмотря на то, что плато выше, чем Бермамыт (2860 метров, что на 200 метров выше Малого Бермамыта), и гораздо ближе к главной вершине Кавказа — Эльбрусу (по прямой от Канжола — около 10 километров; от Бермамыта — 30 километров), о нем мало кто знает.
Пикник в горах
Завершит поездку пикник на природе с вкуснейшим горячим шашлыком, приготовленным на мангале. А также, овощи и чай с душистыми травами.
Важно знать
- Необходимо иметь с собой удобную одежду и обувь.
- В стоимость экскурсии 🧭 входит питание.
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.