Столица Кабардино-Балкарии - город Нальчик, это один из самых живописных и ухоженных городов Северного Кавказа.

Экскурсанты прогуляются по курортному парку города Нальчика. Следом посещаем Культурно-развлекательный центр «Акрополь». На первом этаже расположен зал спортивной славы, где посетители познакомятся с историей участия представителей Кабардино-Балкарии в международном олимпийском движении. Во втором выставочном зале для гостей пройдет экскурсия, в рамках которой посетители ознакомятся с работами народного художника России Германа Паштова, члена Союза художников России Асият Абаевой, лауреата Государственной премии РФ Михаила Шемякина и других известных художников. В третьем выставочном зале центра посетители смогут принять участие в экскурсии, рассказывающей об участии представителей народов Кабардино-Балкарии в становлении и развитии Российского государства — с 1557 года и до наших дней. В центре ее внимания Смутное время, Петровские реформы, Великая Отечественная война 1941–1945 гг. — тех исторических событий, которые и сегодня определяют основополагающие тенденции общественного развития многонациональной республики.

Далее мы отправляемся в Баксанский район, к термальным источникам «Гедуко». Это спортивно-оздоровительный комплекс, где расположены водные аттракционы, спортивные площадки, а также места для отдыха.

Термальные воды кишпекского источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.

На территории расположены отдельные дворики с бассейном и мангалом, небольшие отдельные кабинки с бассейном, детский развлекательный центр и кафе.