Что вас ожидает:
- Нальчик
- Термальный комплекс "Гедуко"
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Столица Кабардино-Балкарии - город Нальчик, это один из самых живописных и ухоженных городов Северного Кавказа.
Экскурсанты прогуляются по курортному парку города Нальчика. Следом посещаем Культурно-развлекательный центр «Акрополь». На первом этаже расположен зал спортивной славы, где посетители познакомятся с историей участия представителей Кабардино-Балкарии в международном олимпийском движении. Во втором выставочном зале для гостей пройдет экскурсия, в рамках которой посетители ознакомятся с работами народного художника России Германа Паштова, члена Союза художников России Асият Абаевой, лауреата Государственной премии РФ Михаила Шемякина и других известных художников. В третьем выставочном зале центра посетители смогут принять участие в экскурсии, рассказывающей об участии представителей народов Кабардино-Балкарии в становлении и развитии Российского государства — с 1557 года и до наших дней. В центре ее внимания Смутное время, Петровские реформы, Великая Отечественная война 1941–1945 гг. — тех исторических событий, которые и сегодня определяют основополагающие тенденции общественного развития многонациональной республики.
Далее мы отправляемся в Баксанский район, к термальным источникам «Гедуко». Это спортивно-оздоровительный комплекс, где расположены водные аттракционы, спортивные площадки, а также места для отдыха.
Термальные воды кишпекского источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.
На территории расположены отдельные дворики с бассейном и мангалом, небольшие отдельные кабинки с бассейном, детский развлекательный центр и кафе.
Программа
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание по маршруту. Культурно-развлекательный центр “Акрополь” (в зависимости от программы) - от 800 руб. до 2500 руб. Купание в термальных источниках “Гедуко” - 300 руб
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница. в 13:20Экскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.