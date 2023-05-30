Отдохнуть на берегу озера, побывать в Сырной пещере и поплавать на сап-бордах с видом на горы
Объявляем перерыв от дел, суеты и работы! Отправляемся в Карачаево-Черкесию, чтобы наслаждаться горным воздухом и хвойными ароматами и гулять по крупнейшему в Европе Кавказскому заповеднику, а для желающих — ещё и искупаться в тёмном озере Кара-Кёль.
Места посетим необычные: труднодоступное ущелье Худес, пещеры из песчаника и христианский храм 10 века.
На берегу озера Хурла-Кёль поиграем в волейбол и бадминтон или просто расслабимся в гамаках с кальяном.
Места посетим необычные: труднодоступное ущелье Худес, пещеры из песчаника и христианский храм 10 века.
На берегу озера Хурла-Кёль поиграем в волейбол и бадминтон или просто расслабимся в гамаках с кальяном.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 10 лет.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Можем встретить вас в Пятигорске (парк «Родник», улица Фабричная, 1), Кисловодске (у колоннады) или в аэропорту Минеральных Вод, 09:00Завершение: Пятигорск
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели 91 экскурсию для 139 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда проводит экскурсии с 2015 года. Всё началось с тех времен, когда я сам был туристом — ещё тогда я понял значение фразы «любимое дело». А если сильно любишь то, чем занимаешься, то это обязательно удаётся. Наши поездки наполнены теплотой, позитивом, дружеской атмосферой. Даже если вы путешествуете в одиночку, стеснение быстро отойдёт на второй план — потому что гости у нас всегда как на подбор, и я уж точно не дам вам заскучать:)
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