Нетуристический Кавказ: секретные места, 2 ночи в палатках и релакс вдали от цивилизации

Отдохнуть на берегу озера, побывать в Сырной пещере и поплавать на сап-бордах с видом на горы

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Объявляем перерыв от дел, суеты и работы! Отправляемся в Карачаево-Черкесию, чтобы наслаждаться горным воздухом и хвойными ароматами и гулять по крупнейшему в Европе Кавказскому заповеднику, а для желающих — ещё и искупаться в тёмном озере Кара-Кёль.

Места посетим необычные: труднодоступное ущелье Худес, пещеры из песчаника и христианский храм 10 века.

На берегу озера Хурла-Кёль поиграем в волейбол и бадминтон или просто расслабимся в гамаках с кальяном.
Нетуристический Кавказ: секретные места, 2 ночи в палатках и релакс вдали от цивилизации
Нетуристический Кавказ: секретные места, 2 ночи в палатках и релакс вдали от цивилизации
Нетуристический Кавказ: секретные места, 2 ночи в палатках и релакс вдали от цивилизации
Нетуристический Кавказ: секретные места, 2 ночи в палатках и релакс вдали от цивилизации
Нетуристический Кавказ: секретные места, 2 ночи в палатках и релакс вдали от цивилизации
Нетуристический Кавказ: секретные места, 2 ночи в палатках и релакс вдали от цивилизации
Нетуристический Кавказ: секретные места, 2 ночи в палатках и релакс вдали от цивилизации
Нетуристический Кавказ: секретные места, 2 ночи в палатках и релакс вдали от цивилизации
Нетуристический Кавказ: секретные места, 2 ночи в палатках и релакс вдали от цивилизации
Нетуристический Кавказ: секретные места, 2 ночи в палатках и релакс вдали от цивилизации
Нетуристический Кавказ: секретные места, 2 ночи в палатках и релакс вдали от цивилизации
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 10 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Можем встретить вас в Пятигорске (парк «Родник», улица Фабричная, 1), Кисловодске (у колоннады) или в аэропорту Минеральных Вод, 09:00
Завершение: Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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