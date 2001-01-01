Пятигорск – крупнейший бальнеологический курорт страны, культурный центр Кавказских Минеральных Вод, исторический город 🏙️ России. Здесь много мест связанных с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Северном Кавказе.
Во время этой экскурсии 🧭 вы посетите их, а так же побываете на уникальном озере Провал, осмотрите пещеру и подземное озеро, поднимитесь к беседке Эолова арфа, откуда открывается великолепная панорама, побываете на месте дуэли и гибели Лермонтова.
Маршрут:
Место дуэли – пам. М. Ю. Лермонтову – Провал – Эолова Арфа – Горячая гора – грот Дианы – Ресторация.
Что входит
Услуги гида
Транспорт.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Центральный вход в парк "Цветник", ул. Кирова 23
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.