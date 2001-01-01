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Обзорная экскурсия по Пятигорску (пн, ср, пт, вс)

4.3
18 отзывов
Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Во время прогулки вы посетите достопримечательности 🏛️, которые прославили Пятигорск.

Вы пройдете знаменитым Лермонтовским местам, узнаете о том как судьба поэта и писателям связана с городом, побываете в древней пещере и посмотрите на озеро Провал.

Также вы подниметесь на Горячую гору и сможете насладиться лучшим панорамным видом на Пятигорск.

Завершится экскурсия ⛳ у здания, в котором когда-то жил Пушкин, Лермонтов, а Толстой отмечал свое 25-летие.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 600 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия по Пятигорску (пн, ср, пт, вс)
Обзорная экскурсия по Пятигорску (пн, ср, пт, вс)

Что вы увидите

  • Место дуэли Лермонтова
  • Памятник М. Ю. Лермонтову
  • Провал
  • Эолова Арфа
  • Горячая гора
  • Грот Дианы
  • Ресторация
Пятигорск – крупнейший бальнеологический курорт страны, культурный центр Кавказских Минеральных Вод, исторический город 🏙️ России. Здесь много мест связанных с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Северном Кавказе.
Во время этой экскурсии 🧭 вы посетите их, а так же побываете на уникальном озере Провал, осмотрите пещеру и подземное озеро, поднимитесь к беседке Эолова арфа, откуда открывается великолепная панорама, побываете на месте дуэли и гибели Лермонтова.

Маршрут:

  • Место дуэли – пам. М. Ю. Лермонтову – Провал – Эолова Арфа – Горячая гора – грот Дианы – Ресторация.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Центральный вход в парк "Цветник", ул. Кирова 23
Обзорная экскурсия по Пятигорску (пн, ср, пт, вс)
Обзорная экскурсия по Пятигорску (пн, ср, пт, вс)
Обзорная экскурсия по Пятигорску (пн, ср, пт, вс)
Обзорная экскурсия по Пятигорску (пн, ср, пт, вс)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ладья
Ладья
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18 отзывов оставили туристы

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