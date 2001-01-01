Ладья – Гид из Пятигорска

Во время прогулки вы посетите достопримечательности 🏛️, которые прославили Пятигорск.



Вы пройдете знаменитым Лермонтовским местам, узнаете о том как судьба поэта и писателям связана с городом, побываете в древней пещере и посмотрите на озеро Провал.



Также вы подниметесь на Горячую гору и сможете насладиться лучшим панорамным видом на Пятигорск.



Завершится экскурсия ⛳ у здания, в котором когда-то жил Пушкин, Лермонтов, а Толстой отмечал свое 25-летие.