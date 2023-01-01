Очарование Адыгеи: тур выходного дня

Нас ждет насыщенное путешествие: долина Руфабго

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Нас ждет насыщенное путешествие: долина Руфабго – дремучая чаща «средиземноморского» леса, знакомство с мощью горной реки Белой в Хаджохской теснине, купание в открытых бассейнах с теплой термальной водой, спуск в подземное царство сталактитов и других пород Большой Азишской пещеры, ну и, конечно, дегустация известного адыгейского сыра.
Очарование Адыгеи: тур выходного дня
Очарование Адыгеи: тур выходного дня
Очарование Адыгеи: тур выходного дня
Очарование Адыгеи: тур выходного дня
Очарование Адыгеи: тур выходного дня
Очарование Адыгеи: тур выходного дня
Очарование Адыгеи: тур выходного дня
Очарование Адыгеи: тур выходного дня
Очарование Адыгеи: тур выходного дня

Что вас ожидает 🤩

  • Гуамское ущелье
  • Хаджохская теснина
  • Термальных источниках
  • Водопады Руфабго
  • Азишская пещера
  • Смотровые площадки
  • Плато Лаго-Наки
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Описание

Что вас ждет

Маршрут: Пятигорск - Адыгея (Гуамское ущелье – Хаджохская теснина – водопады Руфабго – Азишская пещера) – Пятигорск.
Нас ждет насыщенное путешествие: долина Руфабго – дремучая чаща «средиземноморского» леса, знакомство с мощью горной реки Белой в Хаджохской теснине, купание в открытых бассейнах с теплой термальной водой, спуск в подземное царство сталактитов и других пород Большой Азишской пещеры, ну и, конечно, дегустация известного адыгейского сыра.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • проживание в выбранном отеле в Пятигорске. В Адыгее все туристы живут в одном отеле туристического класса,
  • завтраки в гостинице г. Пятигорска (если предусмотрены),
  • 1 завтрак, 2 обеда и 1 ужин в Адыгее,
  • экскурсионное и транспортное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • вход в Хаджохскую теснину — 600 руб. /чел.,
  • вход в заповедник «Руфабго» — 600 руб. /чел.,
  • вход в Азишскую пещеру — 600 руб. /чел.,
  • входной билет на паровозик по Гуамскому ущелью — 600 руб. /чел.,
  • входной билет в термальный комплекс в Адыгее — 350 руб. /чел.
  • завтрак (по желанию),
  • обеды и ужины (за исключением 2-х обедов и 1 ужина в Адыгее),
  • трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды – Пятигорск – 1200 руб. /машина/в одну сторону, ж/д вокзал Пятигорска – гостиница – 250 руб. /машина/в одну сторону,
  • курортный сбор в случае бронирования дополнительных суток до/после начала тура в отеле г. Пятигорска (50 рублей в сутки в соответствии с законодательством Ставропольского края).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в одном отеле в Майкопе.
  • Питание в Адыгее (2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Доп. питание
  • Трансфер аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды – Пятигорск – 1400 руб. /машина/в одну сторону
  • Ж/д вокзал Пятигорска – гостиница – 300 руб. /машина/в одну сторону
Место начала и завершения?
пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Основное место посадки в первый экскурсионный день — у входа в Парк Цветник (остальные места посадки по согласованию) ориентировочно с 05.00 до 05.30 часов. Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур.
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
  • Последний день завершается ориентировочно в 23.30 в г. Пятигорске. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
  • Что взять с собой в путешествие
  • Документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС)
  • Удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Азишской пешеры
  • Удобную спортивную обувь
  • Плащ-дождевик или зонтик, солнцезащитные очки и крем
  • Купальники и наряды для фотосессий
  • Личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
  • Деньги на личные цели

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