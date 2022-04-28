Суббота 09:00

Очарование Курорта Ессентуки

Очарование Курорта Ессентуки
Очарование Курорта Ессентуки
Очарование Курорта Ессентуки
Очарование Курорта Ессентуки
Очарование Курорта Ессентуки
Очарование Курорта Ессентуки
Очарование Курорта Ессентуки
Входе экскурсии Вы посетите крупнейшую в Европе Грязелечебницу, построенная по типу «Древнеримских терм» и сохранившую свой первоначальный облик. Узнаете историю старинного здания грязелечебницы и сможете попробовать на себе целебные свойства лечебной грязи из озера Тамбукан или обертывание грязью по «Кавказскому аппликационному методу».
Помимо этого вы посетите знаменитый музей Механотерапии. Сегодня это не просто музейный раритет, но вы можете также попробовать на себе это чудо механики. Интересный факт, что в "Механотерапии" снимали сцены популярного советского фильма "Любовь и голуби". В фильме главные герои Гурченко и Михайлов лечили «органы движения», используя те самые тренажеры, которые вы можете попробовать на себе.
Не оставит равнодушными и посещение ванного здания императора Николая II, которое является памятником архитектуры федерального значения. Некоторые ванны в кабинах сделаны из цельных кусков мрамора (первоначальный облик ванн),который специально заказывали в Италии. Здесь по-прежнему проводятся бальнеологические процедуры с использованием местной минеральной воды.
Храмовый комплекс Петра и Павла. В комплекс входят два храма, четыре часовни и 22-метровая статуя Христа. На территории комплекса множество лавочек для отдыха прихожан. Цветочные клумбы в летний период радуют глаз, а любителям красивых фотографий открываются великолепные пейзажи.
И обязательно продегустируете минеральную воду источников: «Ессентуки 17», «Ессентуки 4» и «Ессентуки №2 - Новая».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Механотерапия:
  • Экскурсия по залу 65 рублей
  • Занятие на тренажерах 260 рублей (по желанию)
  • Экскурсия грязелечебница и верхние ванны:
  • 250 руб.
  • В ходе экскурсии вы можете посетить Спа-процедуры и попробовать на себе настоящее волшебство ресурсов города Ессентуки.
  • Стоимость процедур по прейскуранту на ваш выбор:
  • Vip-грязелечение - 1250 руб. (предоставляется полотенце, тапочки, шапочка, чай на травах после процедуры)
  • Vip-минеральная ванна - 1150 руб (предоставляется полотенце, тапочки, шапочка, чай на травах)
  • Орошение глаз - 170 руб.
  • Орошение лица - 260 руб.
  • Щелочная и масляная ингаляции-220 руб
  • Кислородный коктейль - 90 руб.
  • Углекисло-сероводородная ванна - 750 руб.
  • Ингаляция щелочная или масляная - 150 руб.
  • Медицинский массаж - 260 руб
Место начала и завершения?
Парк Цветник, Кирова просп. , 23, Пятигорск
Когда и сколько длится
Когда: Суббота 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00.
  • Телефон для связи доступен с 07:00 до 22:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Суббота 09:00

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