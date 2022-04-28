Суббота 09:00

Входе экскурсии Вы посетите крупнейшую в Европе Грязелечебницу, построенная по типу «Древнеримских терм» и сохранившую свой первоначальный облик. Узнаете историю старинного здания грязелечебницы и сможете попробовать на себе целебные свойства лечебной грязи из озера Тамбукан или обертывание грязью по «Кавказскому аппликационному методу».

Помимо этого вы посетите знаменитый музей Механотерапии. Сегодня это не просто музейный раритет, но вы можете также попробовать на себе это чудо механики. Интересный факт, что в "Механотерапии" снимали сцены популярного советского фильма "Любовь и голуби". В фильме главные герои Гурченко и Михайлов лечили «органы движения», используя те самые тренажеры, которые вы можете попробовать на себе.

Не оставит равнодушными и посещение ванного здания императора Николая II, которое является памятником архитектуры федерального значения. Некоторые ванны в кабинах сделаны из цельных кусков мрамора (первоначальный облик ванн),который специально заказывали в Италии. Здесь по-прежнему проводятся бальнеологические процедуры с использованием местной минеральной воды.

Храмовый комплекс Петра и Павла. В комплекс входят два храма, четыре часовни и 22-метровая статуя Христа. На территории комплекса множество лавочек для отдыха прихожан. Цветочные клумбы в летний период радуют глаз, а любителям красивых фотографий открываются великолепные пейзажи.

И обязательно продегустируете минеральную воду источников: «Ессентуки 17», «Ессентуки 4» и «Ессентуки №2 - Новая».