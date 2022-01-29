Оленья Ферма

В группе
до 50 чел.
Оленья Ферма
Оленья Ферма
Оленья Ферма
Оленья Ферма
Оленья Ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Новая эксклюзивная экскурсия на Оленью Ферму, которая расположена не далеко от Пятигорска, у подножия одного из первых памятников природы на Ставрополье – горы Брык.
На территории фермы, которая занимает площадь порядка 90 гектар, вы познакомитесь с местными обитателями: африканскими страусами, маралами (Алтайские олени), косулями, ланями, муфлонами (разновидность Азиатских баранов), разными видами птиц и, конечно же, с пятнистыми и европейскими благородными оленями.
Посетите раскол-места, где происходит разбивка, сортировка оленей и ветеринарная обработка, с демонстрацией оборудования для фиксации оленей, узнаете, чем кормят животных и у вас будет возможность самим покормить оленей продукцией фермы.
В завершении экскурсии и нас ждет угощение чаем с блинами, а также медом из собственной пасеки фермы, который можно приобрести как сладкий и полезный сувенир.
Обещаем, что вы увезете массу прекрасных впечатлений и десятки ярких, неповторимых фотографий. Кстати, по желанию, можно заказать профессиональную фотосессию.
Оленья Ферма - сказочное место, тропинка которой ведет в детство, где снова веришь в чудеса

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
  • Входные билеты на ферму 1000р
Место начала и завершения?
Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Когда и сколько длится
Когда: вторник, суббота в 13.20
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Оплата должна быть произведена не позднее
  • чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа
  • бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

вторник, суббота в 13.20

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏡ВыездныеЭкскурсии по Кавказу

Еще несколько похожих предложений в Пятигорске

Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Индивидуально
для 7 чел.
12 000
за 1-7 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
🚗 На машине
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
28 янв
29 янв
30 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ