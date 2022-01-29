вторник, суббота в 13.20

Новая эксклюзивная экскурсия на Оленью Ферму, которая расположена не далеко от Пятигорска, у подножия одного из первых памятников природы на Ставрополье – горы Брык.

На территории фермы, которая занимает площадь порядка 90 гектар, вы познакомитесь с местными обитателями: африканскими страусами, маралами (Алтайские олени), косулями, ланями, муфлонами (разновидность Азиатских баранов), разными видами птиц и, конечно же, с пятнистыми и европейскими благородными оленями.

Посетите раскол-места, где происходит разбивка, сортировка оленей и ветеринарная обработка, с демонстрацией оборудования для фиксации оленей, узнаете, чем кормят животных и у вас будет возможность самим покормить оленей продукцией фермы.

В завершении экскурсии и нас ждет угощение чаем с блинами, а также медом из собственной пасеки фермы, который можно приобрести как сладкий и полезный сувенир.

Обещаем, что вы увезете массу прекрасных впечатлений и десятки ярких, неповторимых фотографий. Кстати, по желанию, можно заказать профессиональную фотосессию.

Оленья Ферма - сказочное место, тропинка которой ведет в детство, где снова веришь в чудеса