Оленья ферма

Экскурсионные туры на Медовые водопады пользуется большой популярностью

Групповая
Экскурсионные туры на Медовые водопады пользуется большой популярностью.

Узкий каньон украшен звонкими водопадами, которые наполняют шумом падающих вод все ущелье.

Туристы подолгу задерживаются возле каждого водопада, чтобы не только сфотографироваться и полюбоваться прекрасным зрелищем, но и надышаться чистым ионизированным воздухом.
Оленья ферма
Оленья ферма
Оленья ферма
Оленья ферма
Оленья ферма
Оленья ферма
Турфирма «Машук» предлагаем Вам новую незабываемую экскурсию Оленью Ферму, которая расположена не далеко от Пятигорска, у подножия одного из первых памятников природы на Ставрополье — горы Брык. Такая необычная поездка будет одинаково интересна и взрослым и детям.
На территории фермы, которая занимает площадь порядка 90 гектар, вы познакомитесь с местными обитателями: африканскими страусами, маралами (Алтайские олени), косулями, ланями, муфлонами (разновидность Азиатских баранов), разными видами птиц и, конечно же, с пятнистыми и европейскими благородными оленями.
Посетите раскол-места, где происходит разбивка, сортировка оленей и ветеринарная обработка, с демонстрацией оборудования для фиксации оленей, узнаете, чем кормят животных и у вас будет возможность самим покормить оленей продукцией фермы.
В завершении экскурсии и нас ждет угощение чаем с блинами, а также медом из собственной пасеки фермы, который можно приобрести как сладкий и полезный сувенир.
Обещаем, что вы увезете массу прекрасных впечатлений и десятки ярких, неповторимых фотографий. Кстати, по желанию, можно заказать профессиональную фотосессию.
Оленья Ферма — сказочное место, тропинка которой ведет в детство, где снова веришь в чудеса.
Приглашаем Вас окунуться в уникальный мир живой природы – совершенное слияние красоты, спокойствия и умиротворения.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. (Все экскурсии сопровождают высококвалифицированные экскурсоводы Турфирмы «Машук»)
Что не входит
  • Питание по программе.
  • Входной билет 1000 рублей
Место начала и завершения?
Кирова просп. , 23, Пятигорск, Парк Цветник
Когда и сколько длится
Когда: Пятница
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Экскурсия будет проведена при наборе группы не менее 10 человек.
  • При бронировании экскурсии должна быть произведена предоплата! Остальная часть должна быть оплачена не позднее, чем за 24 часа до отправления.
  • Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • В случае неявки, опоздания или отказа от участия в экскурсии менее чем за 48 часов предоплата не возвращается.
  • Уточнение информации о номере автобуса, времени посадки и экскурсоводе сообщается менеджером после 12:00.
  • Нужно взять с собой:
  • 1. Паспорт, детям свидетельство о рождении.
  • 2. Маски для нахождения в автобусе.
  • 3. Очки от солнца.
  • 4. Наличные деньги (кафе, рынки)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пятница

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