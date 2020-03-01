Александр проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Звездная ночь в объятиях Кавказа

Отправиться на ночёвку в горы, заглянуть в бескрайнее небо и загадать желание на падающую звезду

Александр
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Александр – ваш гид
Любоваться звездами лучше всего в горах, вдали от городского света.

Время с августа по октябрь – самое удачное для наблюдения за звездами: прозрачный воздух, минимальная облачность, а Млечный путь виден отчетливо и ярко.

Мы отправимся на плато Канжал, плотно поужинаем и выпьем горячего чаю у костра, а после сосчитаем все звезды бескрайнего космоса.
От 11500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
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Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа

Что вас ожидает

Места в партере
Нашей смотровой площадкой станет плато Канжал: его высота — 2890 метров над уровнем моря. Отсюда открывается захватывающий вид на Эльбрус, который особенно прекрасен в рассветные и закатные часы. Плато расположено далеко от населенных пунктов, и это гарантирует отличную видимость звездного неба.

Программа «Вечер в горах»
Мы выедем из города в 14:00, дорога займет 2-3 часа. Живописные горы и зеленые леса — виды из окна автомобиля не оставят вас равнодушными. Мы увидим заброшенный высокогорный кинотеатр, современный «Стоунхэндж» — останки радиолокационной станции, — а вокруг будут пастись табуны лошадей. Прибыв на место в 16-17 часов, разобьем лагерь и поужинаем. Вы сможете попробовать национальный напиток махсыма и блюда, приготовленные на мангале, а горный чай с дымком согреет и придаст сил. После начнем готовиться к наблюдению за звездами. Отыскать все созвездия и галактики или просто наслаждаться мерцанием звезд — выбор за вами. А утром нас ждет легкий завтрак и дорога домой.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, палатка, спальники, национальные сладости и травяной чай. Меню ужина и завтрака согласовывается отдельно.
  • Экскурсия ночная, средняя температура ночью в горах +8, высокая влажность — одевайтесь по погоде. С собой лучше взять теплые куртки и кофты, но если у вас их нет — я вас обеспечу теплой одеждой.
  • Выбирайте удобную непромокаемую обувь — или берите два комплекта: утром много росы.
  • Вы можете взять любое оборудование для наблюдения за звездами, у меня с собой будет бинокль.
  • Отправление обратно – около 9 часов.
  • Если погода будет пасмурной, по согласованию мы выберем одну из резервных точек в других районах республики — например, в Черекском или Чегемском ущелье.
  • В случае плохой погоды на плато возможны дополнительные расходы в альтернативных точках: на аренду дополнительной палатки и спальников: (500р/чел.), на питание в кафе (от 500р/чел.).
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Cтану вашим проводником, гидом и просто приятным собеседником. До встречи!
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