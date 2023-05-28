Паломничество к мощам святой Матроны Московской - Храм трех святителей

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Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Паломничество к мощам святой Матроны Московской - Храм трех святителей
Паломничество к мощам святой Матроны Московской - Храм трех святителей
Паломничество к мощам святой Матроны Московской - Храм трех святителей
Паломничество к мощам святой Матроны Московской - Храм трех святителей
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Описание

Храм Трех Святителей — один из самый крупных деревянных храмов в Северо-Кавказском Федеральном округе, построенный из бревен. А началось все в Пятигорске в 2009 году, когда архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан заложил камень в основание храма.

Закладка состоялась в день высокочтимых на Руси святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Святителя, поэтому храм был назван в честь этих святых. 2 мая 2010 года отец Вячеслав освятил сруб и отслужил первую литургию. Церковь Трех Святителей в Пятигорске была открыта 2 сентября 2010 года.

Бревенчатый храм построен в лучших традициях русского деревянного зодчества. Средства на строительство храма жертвовали не только верующие жители Пятигорска, но и его многочисленные гости.

К открытию храма из Москвы привезли частичку мощей всенародно любимой святой — Матроны Московской, в день обретения ее мощей — 8 марта 2012 года и сегодня все верующие могут приложиться к мощам блаженной старицы Матроны Московской, а также набрать святую воду. Несмотря на то, что храм еще совсем новый, с каждой службой прихожан становится все больше. Храм уже прославился чудесами дарованными чудотворной иконой «Матронушки Московской».

Настоятель храма отец Вячеслав окончил курсы флористов и в праздники украшает храм дивными цветочными композициями. В октябре 2012 года отец Вячеслав привез с горы Афон 4 чудотворные иконы Богородицы, которым сегодня могут поклониться все верующие:

1. Всецарица («Пантанасса»)
2. Геронтисса
3. Троеручница
4. Умиление

Программа

Посещение программы по маршруту.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 14:15
Экскурсия длится около 3 часов 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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