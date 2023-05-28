Храм Трех Святителей — один из самый крупных деревянных храмов в Северо-Кавказском Федеральном округе, построенный из бревен. А началось все в Пятигорске в 2009 году, когда архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан заложил камень в основание храма.

Закладка состоялась в день высокочтимых на Руси святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Святителя, поэтому храм был назван в честь этих святых. 2 мая 2010 года отец Вячеслав освятил сруб и отслужил первую литургию. Церковь Трех Святителей в Пятигорске была открыта 2 сентября 2010 года.

Бревенчатый храм построен в лучших традициях русского деревянного зодчества. Средства на строительство храма жертвовали не только верующие жители Пятигорска, но и его многочисленные гости.

К открытию храма из Москвы привезли частичку мощей всенародно любимой святой — Матроны Московской, в день обретения ее мощей — 8 марта 2012 года и сегодня все верующие могут приложиться к мощам блаженной старицы Матроны Московской, а также набрать святую воду. Несмотря на то, что храм еще совсем новый, с каждой службой прихожан становится все больше. Храм уже прославился чудесами дарованными чудотворной иконой «Матронушки Московской».

Настоятель храма отец Вячеслав окончил курсы флористов и в праздники украшает храм дивными цветочными композициями. В октябре 2012 года отец Вячеслав привез с горы Афон 4 чудотворные иконы Богородицы, которым сегодня могут поклониться все верующие:

1. Всецарица («Пантанасса»)

2. Геронтисса

3. Троеручница

4. Умиление