Что вас ожидает:На автомобиле 🚘 мы с комфортом доставим вас к подножию живописной горы ⛰️ Юца. Далее пеший подъём (около 20 минут), либо на внедорожнике на стартовую площадку. Наденем костюмы пилотов, усядемся в удобную систему, как в мягкое кресло, и вот вы уже в небе!

Лучшие впечатления, которые останутся в памяти надолго! В завершении, вы полакомитесь, приготовленными для вас вкусняшками. Важная информация:• В день полёта у вас не должно быть травм, ушибов, растяжений, плохого физического самочувствия;