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Полёт на параплане: Юца, Эльбрус, панорамы городов

M&M's T.
M&M's T. – Гид из Пятигорска
Безопасный полёт в тандеме с инструктором позволит вам в тишине и с комфортом полюбоваться на знаменитые горы ⛰️ Машук, Бештау, Золотой Курган и Эльбрус.

Кроме того, вашему взору откроется прекрасная панорама на города-курорты Пятигорск и Ессентуки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • В горы
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Полёт на параплане: Юца, Эльбрус, панорамы городов
Полёт на параплане: Юца, Эльбрус, панорамы городов

Что вы увидите

  • Панорамам на города Пятигорск, Ессентуки
  • Эльбрус
  • Машук
  • Бештау
  • Золотой Курган
Что вас ожидает:На автомобиле 🚘 мы с комфортом доставим вас к подножию живописной горы ⛰️ Юца. Далее пеший подъём (около 20 минут), либо на внедорожнике на стартовую площадку. Наденем костюмы пилотов, усядемся в удобную систему, как в мягкое кресло, и вот вы уже в небе!
Лучшие впечатления, которые останутся в памяти надолго! В завершении, вы полакомитесь, приготовленными для вас вкусняшками. Важная информация:• В день полёта у вас не должно быть травм, ушибов, растяжений, плохого физического самочувствия;
  • Не принимайте пищу за 2 часа до полёта;
  • На вас должна быть удобная обувь и теплая куртка\кофта.
Что входит
  • трансфер
  • тандем-полёт.
Что не входит
  • съёмка фото и видео — 1000 р
  • обед.
Начало
🚩 ул. Бунимовича, 7, Пятигорск
Место завершения
🏁 ул. Бунимовича 7, Пятигорск
Полёт на параплане: Юца, Эльбрус, панорамы городов
Полёт на параплане: Юца, Эльбрус, панорамы городов
Полёт на параплане: Юца, Эльбрус, панорамы городов
Полёт на параплане: Юца, Эльбрус, панорамы городов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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M&M's T.
M&M's T.
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