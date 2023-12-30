Яркий новогодний тур из Пятигорска, Нальчика и Владикавказа на комфортном автобусе по самым популярным достопримечательностям Грузии — Тбилиси, Кахетия, Джвари, Мцхета. Море вкусностей и горячее гостеприимство ждут вас!
Ближайшие даты:
30
дек
дек
Что вас ожидает:
- Тбилиси
- Кахетия
- Мцхета
- Джвари
- Сигнаги
Описание
Программа экскурсии:
- Выезд 30 декабря вечером в 20:00 - 22:00 часа.
- По дороге в Тбилиси: Военно-Грузинская дорога, Дарьяльское ущелье, селение Казбеги, Крестовый перевал, смотровая площадка «Арка дружбы», крепость и церковь Ананури и самое большое водохранилище восточной Грузии – Жинвали. 31 декабря • Размещение в отеле в старом городе Тбилиси: гостиница стандартные номера 2-х, 3-х местные. По желанию доплата за SINGL — 10 800 руб. /чел.
- Отдых, подготовка к встрече Нового года.
- Встреча Нового года за грузинским столом в грузинской семье либо в грузинском ресторане в центре Тбилиси (входит в стоимость). 1 января • Поздний завтрак 11 часов (включен в стоимость).
- Пешая прогулка по старому городу в сопровождении квалифицированного гида. Вы увидите: мост Мира, парк Рике, канатную дорогу на гору с крепостью Нарикала и матери Грузии (проезд бесплатный — бонус от фирмы). Отсюда открывается великолепный вид на старый город. Спускаемся потайными улочками Тбилиси, по дороге любуясь резными деревянными балкончиками в Инжировое ущелье, к водопаду и знаменитым Тифлисским серным баням. 2 января • 8:00 — Завтрак (включен в стоимость).
- 9:00 — Выезд в Кахетию. Бодбе — женский монастырь, где захоронена св. Нино. Сигнахи — город любви и крепость 16-18 веков, с которой открывается великолепный вид на Алазанскую долину.
- Корпорация Киндзмараули (экскурсия, в том числе дегустация — 10 лари). Возвращение в Тбилиси. 3 января • 8:00 — Завтрак (включен в стоимость). Освобождение номеров.
- Выезд на экскурсию: Джвари, Мцхета. Экскурсия по древнейшим историческим местам Грузии: монастырь Джвари, древняя столица и духовный центр Грузии, город, которому 2500 лет — Мцхета, один из самых известных храмов в Грузии Светицховели.
- После экскурсии выезд группы домой.
30.12.2023 - 3.01.2024
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд
- Проживание
- Завтраки
- Новогодний банкет
- Экскурсии по программе
- Что не входит
- Обеды и ужины
- Доп. развлечения
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пятигорск автовокзалЗавершение: Пятигорск
- Когда и сколько длится?
- Когда: 30.12.2023 - 3.01.2024Экскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Для записи обязательно пришли скан загранпаспорта
- Проверьте чтобы срок годности был не менее 3 месяцев
- Не было отметок о посещении Юж. Осетии и Абхазии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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