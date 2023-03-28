Приглашаем вас в путешествие на самую высокую гору России и Европы
Приглашаем вас в путешествие на самую высокую гору России и Европы. Оно проходит по живописному Баксанскому ущелью, вдоль реки Баксан.
Мы побываем на горном озере Гижгит, проедем через самый высокогорный город России, напьёмся нарзаном, бьющим из земли и окруженные неповторимой панорамой, отведаем кавказские традиционные блюда — шашлык, шурпу, лагман, хычины, чай на горных травах и многое другое!
Мы побываем на горном озере Гижгит, проедем через самый высокогорный город России, напьёмся нарзаном, бьющим из земли и окруженные неповторимой панорамой, отведаем кавказские традиционные блюда — шашлык, шурпу, лагман, хычины, чай на горных травах и многое другое!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩
- Баксанское ущелье
- Тырнауз
- П. Терскол
- Поляна Азау
- Поляна нарзанов
- Озеро Гижгит
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Баксанское ущелье
Баксанское ущелье – самое популярное и посещаемое в Кабардино-Балкарии. Его верховье – Приэльбрусье – широко известно не только в нашей стране, но и за ее пределами как красивейший уголок Кавказа. Десятки тысяч туристов и альпинистов приезжают в это благодатное место на отдых. Перед ними гостеприимно раскрывают свои двери многочисленные турбазы и лагеря.
Баксанское ущелье начинается около города Баксан и далее через поселок Заюково на 100 километров тянется до Поляны Азау, где находится нижняя станция канатной дороги на Эльбрус.
Тырныауз
Вдруг безлюдная горная атмосфера прерывается настоящим городом с многоэтажными домами. Это Тырныауз, который на сегодняшний день считается самым высокогорным городом России. Тырныауз разросся в Советский период на добыче и обогащении вольфрамо-молибденовых руд.
18 июля 2000 года на Тырныауз сошел очень мощный сель, в течение недели было еще несколько потоков. Вода доходила до второго этажа. Трагедия привела к массовому перееду жителей из города.
Эльбрус п. Терскол, поляна Азау
Спросите себя – как высоко вы забирались? Самолет не считается! Эльбрус – самая высокая вершина России и Европы – 5642 м. над уровнем моря. На канатной дороге вы сможете подняться вплоть до 3850 метров над уровнем моря (3-я очередь). И даже летом походите по снегу! При вашем желании и удачных погодных условиях, есть возможность подняться на ратраке или снегоходе еще выше, вплоть до 5100 м. н. у. м!
Поляна нарзанов
На поляне нарзанов, в окружении сказочного леса насладимся живительным нарзаном, бьющим прямо из недр.
Озеро Гижгит
На обратном пути заедем на высокогорное озеро Гижгит!
Гижгит — озеро искусственное, имеет очень красивый бирюзовый цвет, вокруг впечатляющие панорамы. Мы расскажем вам историю этого озера и почему с каждым годом всё больше людей приезжает сюда, чтобы искупаться в «ядовитой» воде.
Эльбрус — сердце Кавказа
Итак, легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам, — все это ждет Вас в этой экскурсии!
Как мы говорим нашим гостям — побывать на Кавказе должен каждый, а Эльбрус — это несомненно сердце Кавказа, его центр.
Формат путешествия:
- Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован.
Дополнительные расходы и подготовка к поездке:
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
- Билет на канатную дорогу (≈ 900-1600 руб. /чел., оплачивается в кассе).
- Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении).
Ежедневно, выезд с 7:00 до 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Тур в мини-группе до 6-8 человек
- Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
- Что не входит
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
- Билет на канатную дорогу (≈ 900-1600 руб. /чел., оплачивается в кассе)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: От Вашего отеляЗавершение: К Вашему отелю
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, выезд с 7:00 до 8:00Экскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой:
- Удобную одежду и обувь, куртку
- Паспорт, свидетельство о рождении (для детей)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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