Баксанское ущелье

Баксанское ущелье – самое популярное и посещаемое в Кабардино-Балкарии. Его верховье – Приэльбрусье – широко известно не только в нашей стране, но и за ее пределами как красивейший уголок Кавказа. Десятки тысяч туристов и альпинистов приезжают в это благодатное место на отдых. Перед ними гостеприимно раскрывают свои двери многочисленные турбазы и лагеря.

Баксанское ущелье начинается около города Баксан и далее через поселок Заюково на 100 километров тянется до Поляны Азау, где находится нижняя станция канатной дороги на Эльбрус.

Тырныауз

Вдруг безлюдная горная атмосфера прерывается настоящим городом с многоэтажными домами. Это Тырныауз, который на сегодняшний день считается самым высокогорным городом России. Тырныауз разросся в Советский период на добыче и обогащении вольфрамо-молибденовых руд.

18 июля 2000 года на Тырныауз сошел очень мощный сель, в течение недели было еще несколько потоков. Вода доходила до второго этажа. Трагедия привела к массовому перееду жителей из города.

Эльбрус п. Терскол, поляна Азау

Спросите себя – как высоко вы забирались? Самолет не считается! Эльбрус – самая высокая вершина России и Европы – 5642 м. над уровнем моря. На канатной дороге вы сможете подняться вплоть до 3850 метров над уровнем моря (3-я очередь). И даже летом походите по снегу! При вашем желании и удачных погодных условиях, есть возможность подняться на ратраке или снегоходе еще выше, вплоть до 5100 м. н. у. м!

Поляна нарзанов

На поляне нарзанов, в окружении сказочного леса насладимся живительным нарзаном, бьющим прямо из недр.

Озеро Гижгит

На обратном пути заедем на высокогорное озеро Гижгит!

Гижгит — озеро искусственное, имеет очень красивый бирюзовый цвет, вокруг впечатляющие панорамы. Мы расскажем вам историю этого озера и почему с каждым годом всё больше людей приезжает сюда, чтобы искупаться в «ядовитой» воде.

Эльбрус — сердце Кавказа

Итак, легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам, — все это ждет Вас в этой экскурсии!

Как мы говорим нашим гостям — побывать на Кавказе должен каждый, а Эльбрус — это несомненно сердце Кавказа, его центр.

Формат путешествия:

Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой.

Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике.

В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован.

Дополнительные расходы и подготовка к поездке: