Приэльбрусье. Тур Deluxe

Хотите получить европейский сервис, удобный график и индивидуальный подход во время экскурсии

Групповая
Хотите получить европейский сервис, удобный график и индивидуальный подход во время экскурсии? Тогда обратите внимание на экскурсии Deluxe, которые позволят ощутить качественно новый уровень путешествий.

Главные преимущества экскурсий Deluxe: максимальное наполнение экскурсионных программ; сопровождение путешествия нашими лучшими гидами; транспорт повышенной комфортности.

Выберите свой ритм и настроение для программы, получите максимум от общения с гидами, а также познакомьтесь со всеми достопримечательностями в лучшее время и без очередей.

Мы приглашаем вас на экскурсии Deluxe для того, чтобы превзойти ваши ожидания.

При себе необходимо иметь паспорт, купальные принадлежности, удобную одежду и обувь.
Приэльбрусье. Тур Deluxe
Приэльбрусье. Тур Deluxe
Приэльбрусье. Тур Deluxe
Приэльбрусье. Тур Deluxe
Приэльбрусье. Тур Deluxe

Что вас ожидает 🤩

  • Поляна Чегет
  • Поляна Азау
  • Эльбрус
  • Долина Нарзанов
  • Термальный комплекс «Гедуко»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Гордость Кавказа - величественный Эльбрус! Это культовое место не только для России, но и для всего мира. Входящий в список мировых «Семи вершин», он возвысился на высоту 5642 метра над уровнем моря, и стал одним из главных символов местных городов и деревень.

На комфортном минивэне мы с вами отправимся вдоль Баксанского ущелья, - здесь расположена одна из самых красивых дорог на Кавказе. Из окна вы сможете наблюдать за тем, как появляется и исчезает река Баксан, - одна из самых непредсказуемых рек Кавказского региона, именуемая местными «строптивое дитя Эльбруса».

Оказаться у подножья Эльбруса, - это как прикоснуться к священному Граалю! Непредсказуемая погода, особые виды растений, повышенный уровень кислорода в атмосфере, - все это может просто вскружить голову от эмоций! Это место давно стало одним из любимых у альпинистов и лыжников, его также не обходят стороной и другие путешественники, которые приезжают сюда за красотой природы и свежим воздухом.

Мы сможем побывать в месте, где звучали песни в исполнении легендарных Визбора и Высоцкого, - кафе «Ай» на склоне горы Чегет. Здесь же можно будет насладиться величественным видом на окутанную легендами гору Эльбрус.

Несколько канатных дорог, множество панорам и вот мы поднялись на высоту 3850 метров! Здесь мы один на один с природой и силой гор. Мимо нас проплывают облака, где-то вдалеке звучит эхо летящих вниз камней, а над нами пролетают орлы… В этот момент не существует ничего, кроме вас и гор! Насладитесь этим моментом сполна!

Настоящим подарком после гор станет посещение поляны Нарзанов, где можно будет утолить жажду и продегустировать настоящий «Нарзан». И только после того как восстановим силы, мы отправимся… нет, не домой, а на отдых - в термальные источники комплекса «Гедуко»! Вот здесь уже можно будет расслабиться и вспомнить все приключения увлекательного дня в непринужденной обстановке!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Посещение термальных источников
Что не входит
  • Канатная дорога на Чегет - 900 рублей с чел. Канатная дорога на Эльбрус (3 очереди) - 1800 рублей с чел
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Четверг, Суббота в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Четверг, Суббота в 08:00

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