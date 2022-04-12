Гордость Кавказа - величественный Эльбрус! Это культовое место не только для России, но и для всего мира. Входящий в список мировых «Семи вершин», он возвысился на высоту 5642 метра над уровнем моря, и стал одним из главных символов местных городов и деревень.

На комфортном минивэне мы с вами отправимся вдоль Баксанского ущелья, - здесь расположена одна из самых красивых дорог на Кавказе. Из окна вы сможете наблюдать за тем, как появляется и исчезает река Баксан, - одна из самых непредсказуемых рек Кавказского региона, именуемая местными «строптивое дитя Эльбруса».

Оказаться у подножья Эльбруса, - это как прикоснуться к священному Граалю! Непредсказуемая погода, особые виды растений, повышенный уровень кислорода в атмосфере, - все это может просто вскружить голову от эмоций! Это место давно стало одним из любимых у альпинистов и лыжников, его также не обходят стороной и другие путешественники, которые приезжают сюда за красотой природы и свежим воздухом.

Мы сможем побывать в месте, где звучали песни в исполнении легендарных Визбора и Высоцкого, - кафе «Ай» на склоне горы Чегет. Здесь же можно будет насладиться величественным видом на окутанную легендами гору Эльбрус.

Несколько канатных дорог, множество панорам и вот мы поднялись на высоту 3850 метров! Здесь мы один на один с природой и силой гор. Мимо нас проплывают облака, где-то вдалеке звучит эхо летящих вниз камней, а над нами пролетают орлы… В этот момент не существует ничего, кроме вас и гор! Насладитесь этим моментом сполна!

Настоящим подарком после гор станет посещение поляны Нарзанов, где можно будет утолить жажду и продегустировать настоящий «Нарзан». И только после того как восстановим силы, мы отправимся… нет, не домой, а на отдых - в термальные источники комплекса «Гедуко»! Вот здесь уже можно будет расслабиться и вспомнить все приключения увлекательного дня в непринужденной обстановке!