Природа Адыгеи: ущелья, пещеры и водопады

Прокатиться по старой узкоколейке среди гор и залезть на водопады

Групповая
Приготовьтесь наслаждаться красивыми видами — в этом путешествии их много! Мы будем ловить их из окошка старого поезда на узкоколейке Гуамского ущелья, в серебристых струях водопадов Руфабго и на отблесках таинственных сталактитов в Большой Азишской пещере.

А еще погреемся в горячих источниках, любуясь звездами, и отведаем настоящий адыгейский сыр.
Природа Адыгеи: ущелья, пещеры и водопады
Природа Адыгеи: ущелья, пещеры и водопады
Природа Адыгеи: ущелья, пещеры и водопады
Природа Адыгеи: ущелья, пещеры и водопады
Природа Адыгеи: ущелья, пещеры и водопады
Природа Адыгеи: ущелья, пещеры и водопады
Природа Адыгеи: ущелья, пещеры и водопады
Природа Адыгеи: ущелья, пещеры и водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Средний возраст участников наших путешествий — 20-35 лет, это активные люди, которые, как правило, приходят по рекомендациям и имеют схожие ценности. Перед поездкой мы знакомимся, убеждаемся, что все на одной волне и нам будет хорошо вместе в путешествии. Обычно после пережитого многие становятся друзьями и продолжают общение. Так что даже если вы собираетесь поехать один и как-то переживаете по этому поводу, не волнуйтесь — здесь вы найдете отличную компанию.

Программа может немного меняться и корректироваться из-за погодных условий. Мы будем в горах, так что сильный ветер, дождь или снег, могут повлиять на наш маршрут — это стоит учитывать.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, 6:00
Завершение: Центр Пятигорска, около 21-22 часов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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