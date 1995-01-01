Что вас ожидает:При посещении Второ-Афонского мужского монастыря вы увидите иконостас под открытым небом, древние иконы. Не оставит равнодушным и монастырское озеро с цветущими гигантскими лилиями, а приятная прохлада воды освежит и взбодрит.
Взобравшись к языческому лабиринту вы осмотрите остатки древнего поселения, а спустившись – отведаете вкус диких минеральных источников. Специальных навыков не требуется, ограничений на посещение данной экскурсии 🧭 на Бештау из Пятигорска нет. Возьмите с собой:• паспорт, свидетельство о рождении (детям);
теплые вещи, удобную обувь;
деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги водителя гида
Что не входит
Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.