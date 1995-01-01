Что вас ожидает:При посещении Второ-Афонского мужского монастыря вы увидите иконостас под открытым небом, древние иконы. Не оставит равнодушным и монастырское озеро с цветущими гигантскими лилиями, а приятная прохлада воды освежит и взбодрит.

Взобравшись к языческому лабиринту вы осмотрите остатки древнего поселения, а спустившись – отведаете вкус диких минеральных источников. Специальных навыков не требуется, ограничений на посещение данной экскурсии 🧭 на Бештау из Пятигорска нет. Возьмите с собой:• паспорт, свидетельство о рождении (детям);