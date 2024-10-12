Нас с вами ждёт путешествие в затерянный мир дикой природы, с великолепнейшими видами на горную реку Адыр-Су и на супругу Великого Эльбруса Уллу-Тау (Мать гора, Великая гора).
Описание экскурсии
Поляна желаний: Магическое место для каждого
Поляна желаний — это удивительное и волшебное место, куда люди со всех концов света приезжают, чтобы попросить о здоровье, плодородии и благополучии. Здесь каждый может ощутить магию природы и силу этого уникального пространства, которое продолжает вдохновлять как туристов, так и местных жителей.
Что взять с собой?
Чтобы ваше путешествие на Поляну желаний прошло комфортно и запомнилось надолго, не забудьте подготовиться заранее. Вот список необходимых вещей:
- Паспорт РФ
- Свидетельство о рождении ребёнка (это очень важно)
- Вода
- Питание
- Тёплые вещи
- Дождевик
- Удобная обувь
- Головной убор
- Рюкзак
- Купальник
- Полотенца
Наслаждайтесь моментом
Не упустите возможность насладиться атмосферой этого волшебного места. Поляна желаний — это не только возможность загадать желания, но и шанс провести время с близкими, насладиться природой и создать незабываемые воспоминания.
Ежедневно в 06:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Предлагаемые локации на выбор:
- Докторский перевал
- Долина реки Адыр-Су
- Альплагерь Уллу-Тау - самый высокогорный в России
- Камень желаний
- Поляна желаний
- Мёртвое Озеро
- Живое Озеро
Что включено
- Отправление и прибытие в удобное место (дом, гостиница, санаторий и т. д.)
- Проведение экскурсии гидом.
Что не входит в цену
- Канатный подъемник (Фуникулер) - 300 руб. /чел.
- Ээкологический сбор - 150 руб. /чел.
- Документы погран-контроля - 200 руб. /чел.
- Возможность организации пикника гидом (шашлык, и тд.)
- Возможность организации профессиональной фотосессии
- Возможность посещения дополнительных локаций
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск
Завершение: Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно)
- Воду
- Питание
- Тёплые вещи
- Дождевик
- Удобную обувь
- Головной убор
- Рюкзак
- Купальник
- Полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
12 окт 2024
Величие гор,униканая природа! Эмоции переполняют, абсолютный восторг! Огромная благодарность нашему гиду Камилю! Профессионализм, внимание, сервис, все Супер!!!
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