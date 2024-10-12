Нас с вами ждёт путешествие в затерянный мир дикой природы, с великолепнейшими видами на горную реку Адыр-Су и на супругу Великого Эльбруса Уллу-Тау (Мать гора, Великая гора).

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Описание экскурсии

Поляна желаний: Магическое место для каждого

Поляна желаний — это удивительное и волшебное место, куда люди со всех концов света приезжают, чтобы попросить о здоровье, плодородии и благополучии. Здесь каждый может ощутить магию природы и силу этого уникального пространства, которое продолжает вдохновлять как туристов, так и местных жителей.

Что взять с собой?

Чтобы ваше путешествие на Поляну желаний прошло комфортно и запомнилось надолго, не забудьте подготовиться заранее. Вот список необходимых вещей:

Паспорт РФ

Свидетельство о рождении ребёнка (это очень важно)

Вода

Питание

Тёплые вещи

Дождевик

Удобная обувь

Головной убор

Рюкзак

Купальник

Полотенца

Наслаждайтесь моментом

Не упустите возможность насладиться атмосферой этого волшебного места. Поляна желаний — это не только возможность загадать желания, но и шанс провести время с близкими, насладиться природой и создать незабываемые воспоминания.