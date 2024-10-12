Путешествие к «Божественной горе» Уллу-Тау

Нас с вами ждёт путешествие в затерянный мир дикой природы, с великолепнейшими видами на горную реку Адыр-Су и на супругу Великого Эльбруса Уллу-Тау (Мать гора, Великая гора).
5
1 отзыв
Путешествие к «Божественной горе» Уллу-Тау
Путешествие к «Божественной горе» Уллу-Тау
Путешествие к «Божественной горе» Уллу-Тау

Описание экскурсии

Поляна желаний: Магическое место для каждого

Поляна желаний — это удивительное и волшебное место, куда люди со всех концов света приезжают, чтобы попросить о здоровье, плодородии и благополучии. Здесь каждый может ощутить магию природы и силу этого уникального пространства, которое продолжает вдохновлять как туристов, так и местных жителей.

Что взять с собой?

Чтобы ваше путешествие на Поляну желаний прошло комфортно и запомнилось надолго, не забудьте подготовиться заранее. Вот список необходимых вещей:

  • Паспорт РФ
  • Свидетельство о рождении ребёнка (это очень важно)
  • Вода
  • Питание
  • Тёплые вещи
  • Дождевик
  • Удобная обувь
  • Головной убор
  • Рюкзак
  • Купальник
  • Полотенца

Наслаждайтесь моментом

Не упустите возможность насладиться атмосферой этого волшебного места. Поляна желаний — это не только возможность загадать желания, но и шанс провести время с близкими, насладиться природой и создать незабываемые воспоминания.

Ежедневно в 06:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Предлагаемые локации на выбор:
  • Докторский перевал
  • Долина реки Адыр-Су
  • Альплагерь Уллу-Тау - самый высокогорный в России
  • Камень желаний
  • Поляна желаний
  • Мёртвое Озеро
  • Живое Озеро
Что включено
  • Отправление и прибытие в удобное место (дом, гостиница, санаторий и т. д.)
  • Проведение экскурсии гидом.
Что не входит в цену
  • Канатный подъемник (Фуникулер) - 300 руб. /чел.
  • Ээкологический сбор - 150 руб. /чел.
  • Документы погран-контроля - 200 руб. /чел.
  • Возможность организации пикника гидом (шашлык, и тд.)
  • Возможность организации профессиональной фотосессии
  • Возможность посещения дополнительных локаций
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск
Завершение: Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно)
  • Воду
  • Питание
  • Тёплые вещи
  • Дождевик
  • Удобную обувь
  • Головной убор
  • Рюкзак
  • Купальник
  • Полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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12 окт 2024
Величие гор,униканая природа! Эмоции переполняют, абсолютный восторг! Огромная благодарность нашему гиду Камилю! Профессионализм, внимание, сервис, все Супер!!!

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