  1. Россия
  2. Экскурсии

Пятигорск — город «горячих вод». Обзорная экскурсия

5
4 отзыва
Ольга И.
Ольга И. – Гид из Пятигорска
Во время неспешной прогулки мы с вами побываем в самых знаковых местах города Пятигорск: гора Машук, знаменитый «Провал», исторические гроты и ванны, Лермонтовская галерея и многое другое.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Пятигорск — город «горячих вод». Обзорная экскурсия
Пятигорск — город «горячих вод». Обзорная экскурсия

Что вы увидите

  • Провал
  • Памятник Остапу Бендеру
  • Старинные дачи и доходные дома
  • Грот Печорина
  • Лучший вид на город с горы Горчей
  • Грот Лермонтова
  • Академическая галерея
  • Здания Ермоловских, Пушкинских, Лермонтовских и Пироговских ванн
  • Грот Дианы
  • Театр музыкальной комедии
  • Пятигорский Цветник
  • Памятник Кисе Воробьянинову
  • Кофейню армянина Аршака Гукасова

Экскурсионная программа:

  • Обязательно побываем на горе Машук у знаменитого «Провала».
  • Пройдем по бывшему Провальскому бульвару, где в начале XIX век строились дачи в модном тогда стиле «модерн», многие из них сохранились до сих пор.
  • Посидим в тени исторических гротов: «Печорина», «Лермонтова», «Дианы».
  • Увидим здания старинных ванн — «Пироговских», «Пушкинских», «Ермоловских», «Лермонтовских».
  • По дорожкам Цветника дойдем до красивейшей Лермонтовской галереи, бросим монету в шляпу Кисе Воробьянинову.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону. Летом необходим головной убор. Возьмите с собой немного питьевой воды. И, конечно, не забудьте фотоаппарат.
Что входит
  • Услуги гида
  • Видовые места и пешеходная прогулка
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
  • Входные билеты
Начало
🚩 Бульвар Гагарина, 2а
Место завершения
🏁 Ул. Братьев Бернардацци, 5
Пятигорск — город «горячих вод». Обзорная экскурсия
Пятигорск — город «горячих вод». Обзорная экскурсия
Пятигорск — город «горячих вод». Обзорная экскурсия
Пятигорск — город «горячих вод». Обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга И.
Ольга И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

4 отзыва оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Экскурсия в Приэльбрусье
1 200
12 часов
Экскурсия в Приэльбрусье
57 отзывов
Лермонтов и Кавказские Минеральные Воды
3 200
4.5 часов
Лермонтов и Кавказские Минеральные Воды
55 отзывов
Изучить бренды Пятигорска и пройти по достопримечательностям нестандартным маршрутом
Восхождение на пятиглавую Бештау
От 1 300
3 часа
Восхождение на пятиглавую Бештау
42 отзыва
Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
От 7 000
10 часов
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
37 отзывов
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
1 200
12 часов
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
26 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
22 отзыва
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем