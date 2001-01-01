Что вы увидите
- Провал
- Памятник Остапу Бендеру
- Старинные дачи и доходные дома
- Грот Печорина
- Лучший вид на город с горы Горчей
- Грот Лермонтова
- Академическая галерея
- Здания Ермоловских, Пушкинских, Лермонтовских и Пироговских ванн
- Грот Дианы
- Театр музыкальной комедии
- Пятигорский Цветник
- Памятник Кисе Воробьянинову
- Кофейню армянина Аршака Гукасова
Экскурсионная программа:
- Обязательно побываем на горе Машук у знаменитого «Провала».
- Пройдем по бывшему Провальскому бульвару, где в начале XIX век строились дачи в модном тогда стиле «модерн», многие из них сохранились до сих пор.
- Посидим в тени исторических гротов: «Печорина», «Лермонтова», «Дианы».
- Увидим здания старинных ванн — «Пироговских», «Пушкинских», «Ермоловских», «Лермонтовских».
- По дорожкам Цветника дойдем до красивейшей Лермонтовской галереи, бросим монету в шляпу Кисе Воробьянинову.
Организационные детали:
- Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону. Летом необходим головной убор. Возьмите с собой немного питьевой воды. И, конечно, не забудьте фотоаппарат.
Что входит
- Услуги гида
- Видовые места и пешеходная прогулка
Что не входит
- Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
- Входные билеты
Начало
🚩 Бульвар Гагарина, 2а
Место завершения
🏁 Ул. Братьев Бернардацци, 5
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга И.
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