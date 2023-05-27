Описание

Одно из старейших на Кавказе кладбищ – «Некрополь» нередко называют «музеем под открытым небом», потому что, посетив его, можно «в лицах» увидеть историю одного из знаменитейших курортов Северного Кавказа. Здесь, среди тенистых аллей покоятся отцы-основатели Пятигорска: известные люди, почетные горожане. Они посвятили свои жизни, таланты и средства благоустройству Пятигорского курорта и городов Кавказских Минеральных Вод.

Туристический пеший экскурсионный маршрут «Пятигорский Некрополь» – история города курорта «в лицах» проходит по одному из старейших на Северном Кавказе пятигорском кладбище «Некрополь», основанного в первой половине 19 века. Пятигорский Некрополь отражает богатую историю не только города Пятигорска, но и всех курортов Кавминвод и даже России.

Рядом с Некрополем высится двуглавый храм во имя праведного Лазаря. Желтокирпичная церковь выполнена в стиле древнерусского классицизма. Храм имеет интереснейшую историю и является одним из любимых среди местных жителей.