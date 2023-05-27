Пятигорский Некрополь - история города-курорта в лицах

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Пятигорский Некрополь - история города-курорта в лицах
Пятигорский Некрополь - история города-курорта в лицах
Пятигорский Некрополь - история города-курорта в лицах
Пятигорский Некрополь - история города-курорта в лицах

Что вас ожидает:

  • "Некрополь"
  • Лазаревский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Одно из старейших на Кавказе кладбищ – «Некрополь» нередко называют «музеем под открытым небом», потому что, посетив его, можно «в лицах» увидеть историю одного из знаменитейших курортов Северного Кавказа. Здесь, среди тенистых аллей покоятся отцы-основатели Пятигорска: известные люди, почетные горожане. Они посвятили свои жизни, таланты и средства благоустройству Пятигорского курорта и городов Кавказских Минеральных Вод.
Туристический пеший экскурсионный маршрут «Пятигорский Некрополь» – история города курорта «в лицах» проходит по одному из старейших на Северном Кавказе пятигорском кладбище «Некрополь», основанного в первой половине 19 века. Пятигорский Некрополь отражает богатую историю не только города Пятигорска, но и всех курортов Кавминвод и даже России.
Рядом с Некрополем высится двуглавый храм во имя праведного Лазаря. Желтокирпичная церковь выполнена в стиле древнерусского классицизма. Храм имеет интереснейшую историю и является одним из любимых среди местных жителей.

Программа

  • Лазаревский Храм.
  • "Некрополь".

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание профессиональным гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Среда в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Монастыри, церкви, храмы
Религиозные
История и культура

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