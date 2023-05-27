Пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Что вас ожидает:
- "Некрополь"
- Лазаревский храм
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Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Одно из старейших на Кавказе кладбищ – «Некрополь» нередко называют «музеем под открытым небом», потому что, посетив его, можно «в лицах» увидеть историю одного из знаменитейших курортов Северного Кавказа. Здесь, среди тенистых аллей покоятся отцы-основатели Пятигорска: известные люди, почетные горожане. Они посвятили свои жизни, таланты и средства благоустройству Пятигорского курорта и городов Кавказских Минеральных Вод.
Туристический пеший экскурсионный маршрут «Пятигорский Некрополь» – история города курорта «в лицах» проходит по одному из старейших на Северном Кавказе пятигорском кладбище «Некрополь», основанного в первой половине 19 века. Пятигорский Некрополь отражает богатую историю не только города Пятигорска, но и всех курортов Кавминвод и даже России.
Рядом с Некрополем высится двуглавый храм во имя праведного Лазаря. Желтокирпичная церковь выполнена в стиле древнерусского классицизма. Храм имеет интереснейшую историю и является одним из любимых среди местных жителей.
Туристический пеший экскурсионный маршрут «Пятигорский Некрополь» – история города курорта «в лицах» проходит по одному из старейших на Северном Кавказе пятигорском кладбище «Некрополь», основанного в первой половине 19 века. Пятигорский Некрополь отражает богатую историю не только города Пятигорска, но и всех курортов Кавминвод и даже России.
Рядом с Некрополем высится двуглавый храм во имя праведного Лазаря. Желтокирпичная церковь выполнена в стиле древнерусского классицизма. Храм имеет интереснейшую историю и является одним из любимых среди местных жителей.
Программа
- Лазаревский Храм.
- "Некрополь".
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание профессиональным гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Пятигорске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Монастыри, церкви, храмы
Религиозные
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