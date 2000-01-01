Россия с давних времен считалась «меховой» державой, поставляя меха и пушнину в страны Азии и Европы. Внутри самой страны мех также ценился весьма высоко, в некоторых случаях выступая в качестве валюты. Мех считался ценным подарком и важной составляющей приданого богатых невест. Шуба и сегодня не только согревает человека, но и свидетельствует о его вкусе и, конечно же, статусе.

В условиях сурового российского климата шуба становится не роскошью, а предметом крайней необходимости, представляя собой наилучшее средство от холода. Изделия из меха являются неотъемлемой частью гардероба каждой современной женщины. Теплая шуба позволит Вам сохранить здоровье и пережить холодную зиму с радостью.

В регионе Кавказских Минеральных Вод уже давно и успешно работает много меховых фабрик, а город Пятигорск даже называют столицей меха, т. к. здесь находится наибольшее количество меховых производств.

Фабрика «ALEF» начала свою деятельность в 1978 году с небольшого производства по выделке и крашению меха и в настоящее время является одним из крупнейших отечественных брендов в сфере производства верхней одежды.

Каждый этап производства, начиная с закупки сырья и до реализации изделий, ведётся под строгим контролем высококлассных специалистов и полностью осуществляется сотрудниками компании.

ALEF – это сочетание классической школы пошива с современными технологиями, что позволяет нам производить современную качественную верхнюю одежду более 40 лет.

Авангардный подход к дизайну, уникальные авторские разработки, качественные материалы premium класса отечественных и зарубежных производителей, идеальная посадка, контроль на каждом этапе, собственный экспериментальный цех и творческая лаборатория при фабрике – это то, что позволяет нам завоевать любовь наших покупателей и вселяет в нас надежду и уверенность в будущее.

Продукция «ALEF» представлена в нескольких направлениях: изделия из натурального меха и пушнины (овчина, норка, лиса, песец, енот, нутрия и т. д.), изделия из многих видов натуральной кожи, велюра, текстиля, разнообразных синтетических материалов, искусственной кожи и искусственного меха (эко-мех).

В 2020 году была запущена новая долгожданная линия детской одежды.