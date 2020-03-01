Надежда проводит ещё 2 экскурсии

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Ощутить величие природы Кавказа, узнать все о крае и запечатлеть его красоту на фото и в сердце

Надежда
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Надежда – ваш гид
Вековые пихтовые леса, альпийские луга, фантастические виды гор — на Домбае отдохнут ваши глаза и душа.

Вы полюбуетесь долинами, петляющими реками и заснеженными пиками с канатных дорог, услышите местные легенды и попробуете ароматные шашлыки.

А путь мимо степей, ущелий и горного озера наполнят рассказы о Карачаево-Черкессии.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в парке Цветник
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Сказочный Домбай
Сказочный Домбай

Что вас ожидает

Красивая и познавательная поездка
Мы отправимся на юг по живописным дорогам Ставрополья и Карачаево-Черкессии, через степи, предгорья и горные ущелья. А еще проедем по участку Великого шелкового пути у рек Кубань и Теберда. Пока вы будете любоваться видами, я расскажу о богатейшей флоре и фауне Кавказа, о живущих в горах карачаевцах, их обрядах и обычаях. Мы проедем:

  • древние алано-византийские храмы X века;
  • крупнейшее водохранилище и реликтовое озеро Кара-Кель;
  • памятник-музей «Обороны перевалов Кавказа» и центральную усадьбу Тебердинского заповедника;
  • город Черкесск и старейшие казачьи станицы.

Горные пейзажи — лучшие из лучших!
Остроконечный пик Инэ, массивный Джугутурлучат, Белалакая с полосами белого кварца, напоминающая Эльбрус Софруджу, «лежащая девушка» Сулахат — эти горы образуют огромную каменную стену, Главный Кавказский хребет. А у его подножия раскинулась дивная Домбайская поляна с цветущими альпийскими лугами. К ней с ледников устремляются хрустальные реки. Вы отдохнете в сказочном месте и подышите чистым воздухом. По желанию можно подняться выше по канатным дорогам, чтобы еще лучше рассмотреть вершины и пики.

В Домбае большой выбор вязаных изделий и редких сувениров. А в одном из кафе я посоветую вкусные национальные блюда.

Организационные детали

  • Обратите внимание: стоимость указана за экскурсию на вашем автомобиле. Экскурсия на моей машине будет стоить 8000 руб. (за всё) для 1-4 человек.
  • Оденьтесь, пожалуйста, по погоде и сезону; возьмите с собой документы, защиту от дождя и солнца.
  • Дополнительные расходы: обед (минимум 300 руб.) и проезд по канатной дороге. На Домбае их три:
    — старая маятниковая, которая поднимается на половину горы до 2260м — 400 руб.
    — канатно-кресельная (весь подъем в креслах до 3050м) — 1000 руб. (3 пересадки)
    — новая гондольного типа (до 3200м) — 1200 руб.
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в парке Цветник.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Меня зовут Надежда. Я профессиональный гид по городам Кавказских Минеральных Вод: Пятигорску, Кисловодску, Ессентукам и Железноводску. Мой стаж работы — 15 лет. Живу и работаю в Пятигорске, который очень хорошо знаю не только как курортный город, но и как исторический, культурный, а главное — Лермонтовский Пятигорск. Я могу также организовать экскурсии в Домбай, Джылы-су, Шатджатмаз, Царские водопады, Архыз, Чегемские водопады, Медовые водопады, Верхний Чегем, перевал Гум-баши+Сенты+Шоана, Бермамыт, Элиста. Есть свой транспорт.
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Надежда проводит ещё 2 экскурсии

Лермонтов и Кавказские Минеральные ВодыЛермонтов и Кавказские Минеральные ВодыЛермонтов и Кавказские Минеральные Воды
2500 за экскурсию
4.5 часов
37 отзывов
Изучить бренды Пятигорска и пройти по достопримечательностям нестандартным маршрутом
Город в окружении Кавказских гор стал известен благодаря Михаилу Лермонтову: здесь он любил прогуливаться сам и сюда поместил персонажей «Героя нашего времени». Моя экскурсия пронизана двумя этими темами: вы попадёте в 19 век и вместе с «водяным обществом» будете пробовать минеральную водицу, восторгаться открывающимися видами у беседки Эола, заглядывать в подземную пещеру с голубым озером и гулять по живописному «Цветнику».
Из Пятигорска в КисловодскИз Пятигорска в КисловодскИз Пятигорска в Кисловодск
2500 за экскурсию
6 часов
Изучить самые значимые места и очароваться атмосферой курорта, где солнце светит весь год!
Русские Карловы Вары и Баден-Баден, лермонтовские места из «Героя нашего времени» и нарзаны — все это ждет вас на прогулке по живописному Кисловодску. Вы пройдете по Среднему и Нижнему паркам нетуристическим маршрутом, а на Курортном бульваре рассмотрите старинные нарядные особняки. Вдоволь подышите целебным воздухом и полюбуетесь ущельями, «полными мглою и молчанием». А я расскажу о расцвете курорта, о его символах и именитых гостях.

Экскурсии по пригородам Пятигорска

Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
От 7000 за экскурсию
10 часов
20 отзывов
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
По пути к плато вы посетите необычную гору Кольцо, проедете по захватывающей дороге, минуя отвесные скалы, каньоны и пышные луга. Узнаете о знаменитых путешественниках и караванах Шелкового Пути. Познакомитесь с природой явления «Брокенского призрака» и откроете поистине вдохновляющие виды на Эльбрус.
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро ГижгитДжип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро ГижгитДжип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
От 7000 за экскурсию
10 часов
15 отзывов
Путешествие по природным и загадочным памятникам Кабардино-Балкарии
В поездке на внедорожнике по захватывающим местам Северного Кавказа вы откроете не только яркие природные пейзажи, но и места, с которыми связаны таинственные легенды и даже сенсационные заявления. В программе — красивые водопады и озеро; жизнь и традиции балкарцев; мифы Греческой лестницы и вкусный обед!
К Эльбрусу за исполнением желаний!К Эльбрусу за исполнением желаний!К Эльбрусу за исполнением желаний!
9000 за экскурсию
12 часов
1 отзыв
Покорить великана, полюбоваться красотой озер и ущелий, узнать о жизни региона
Горцы верят: достаточно лишь бросить взгляд в сторону Эльбруса, чтобы исполнилось ваше желание. Я помогу вам облегчить эту задачу и заодно насладиться природой нашего края. По пути к подножию вы услышите об экспедициях в этих местах и узнаете о традициях балкарцев. А поднявшись на канатной дороге к вершине, полюбуетесь видом Кавказских гор.
Восхождение на пятиглавую БештауВосхождение на пятиглавую БештауВосхождение на пятиглавую Бештау
От 1200 за экскурсию
3 часа
8 отзывов
Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы
Бештау из тех мест, что магнитом притягивают поклонников дивных ландшафтов природы. Теперь вы сами покорите эти 1400 метров и насладитесь живописным склонами, субальпийскими полянами и горными цепями Кавказского хребта.
Плато Бермамыт. Джип-приключениеПлато Бермамыт. Джип-приключениеПлато Бермамыт. Джип-приключение
От 7000 за экскурсию
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Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
У вас тоже перехватывает дыхание от восторга в горах? Тогда буду рад разделить с вами путешествие к плато Бермамыт и его окрестностям. Вы постоите на краю глубокого каньона, увидите знаменитые скалы Два монаха, попробуете нарзаны из источников, заглянете в пещеры за водопадами и узнаете о крае. По желанию мы можем встретить рассвет или закат на плато!
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из ПятигорскаСокровища Джилы-Су: джип-тур из ПятигорскаСокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
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8 отзывов
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Урочище Джилы-Су — природная жемчужина, без которой невозможно представить всего богатства Кабардино-Балкарии. Возле сакральных гор Тузулук и Сирх вы узнаете о древних жреческих обрядах и таинственных менгирах. А еще побываете на трех зрелищных водопадах и откроете полезные свойства знаменитых источников.

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