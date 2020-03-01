Надежда проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Красивая и познавательная поездка

Мы отправимся на юг по живописным дорогам Ставрополья и Карачаево-Черкессии, через степи, предгорья и горные ущелья. А еще проедем по участку Великого шелкового пути у рек Кубань и Теберда. Пока вы будете любоваться видами, я расскажу о богатейшей флоре и фауне Кавказа, о живущих в горах карачаевцах, их обрядах и обычаях. Мы проедем:

древние алано-византийские храмы X века;

крупнейшее водохранилище и реликтовое озеро Кара-Кель;

памятник-музей «Обороны перевалов Кавказа» и центральную усадьбу Тебердинского заповедника;

город Черкесск и старейшие казачьи станицы.

Горные пейзажи — лучшие из лучших!

Остроконечный пик Инэ, массивный Джугутурлучат, Белалакая с полосами белого кварца, напоминающая Эльбрус Софруджу, «лежащая девушка» Сулахат — эти горы образуют огромную каменную стену, Главный Кавказский хребет. А у его подножия раскинулась дивная Домбайская поляна с цветущими альпийскими лугами. К ней с ледников устремляются хрустальные реки. Вы отдохнете в сказочном месте и подышите чистым воздухом. По желанию можно подняться выше по канатным дорогам, чтобы еще лучше рассмотреть вершины и пики.

В Домбае большой выбор вязаных изделий и редких сувениров. А в одном из кафе я посоветую вкусные национальные блюда.