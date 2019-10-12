Что вас ожидает

Колыбель народов, городов, аулов и станиц

По пути из Пятигорска в Архыз я расскажу о народонаселении Карачаево-Черкесской Республики: их истории, культуре, традициях и обычаях. Вы узнаете о Великом шелковом пути, горах Северного Кавказа и богатейшей природе региона. А во время остановки в популярном ресторане сможете познакомиться с национальной кухней. Мы проедем мимо научных объектов Специальной астрофизической обсерватории РАН, и вы увидите крупнейший в Евразии оптический телескоп и радиотелескоп, на котором ведутся наблюдения Солнца.

Лик Спаса над бездной

По лестнице из 526 ступенек мы поднимемся на вершину одной из гор, скрывающей образ Иисуса Христа в секретной нише. Я открою историю нахождения Спаса Нерукотворного, легенду о происхождении наскальной иконы и поделюсь знаниями о храмах Аланского государства и самом городище.

Ледниковые водопады Архыза

Архыз — край 70 озер и неисчислимого количества водопадов. Софийские — самые красивые и мощные из них. Вы увидите величественный водопад Виктория и под шум буйных волн, среди ароматов цветущих рододендронов, анемон и розового горца насладитесь единением с природой. Любуясь Софийской долиной с ее бархатными изумрудными склонами, вы зарядитесь энергией. А на поляне Таулу, через которую лежит наш путь, полюбуетесь рекой Псыж, цвет воды которой не уступает цвету самого синего моря.