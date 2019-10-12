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  3. Софийские водопады: из Пятигорска в Карачаево-Черкесию

Погулять среди вековых пихт, выпить студеной ледниковой водицы и увидеть Софийские водопады Архыза

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Вы познакомитесь с Северным Кавказом: традициями и обычаями местных, флорой и фауной края.

Я покажу вам Софийские водопады, которые образуются от таяния ледника горы София и живописно срываются с величественных скал, и секретную наскальную икону.

А еще вы увидите научные объекты астрофизической обсерватории и узнаете об исследованиях, которые ведутся с их помощью.
10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — город Пятигорск, города КМВ
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Софийские водопады: из Пятигорска в Карачаево-Черкесию
Софийские водопады: из Пятигорска в Карачаево-Черкесию

Что вас ожидает

Колыбель народов, городов, аулов и станиц
По пути из Пятигорска в Архыз я расскажу о народонаселении Карачаево-Черкесской Республики: их истории, культуре, традициях и обычаях. Вы узнаете о Великом шелковом пути, горах Северного Кавказа и богатейшей природе региона. А во время остановки в популярном ресторане сможете познакомиться с национальной кухней. Мы проедем мимо научных объектов Специальной астрофизической обсерватории РАН, и вы увидите крупнейший в Евразии оптический телескоп и радиотелескоп, на котором ведутся наблюдения Солнца.

Лик Спаса над бездной
По лестнице из 526 ступенек мы поднимемся на вершину одной из гор, скрывающей образ Иисуса Христа в секретной нише. Я открою историю нахождения Спаса Нерукотворного, легенду о происхождении наскальной иконы и поделюсь знаниями о храмах Аланского государства и самом городище.

Ледниковые водопады Архыза
Архыз — край 70 озер и неисчислимого количества водопадов. Софийские — самые красивые и мощные из них. Вы увидите величественный водопад Виктория и под шум буйных волн, среди ароматов цветущих рододендронов, анемон и розового горца насладитесь единением с природой. Любуясь Софийской долиной с ее бархатными изумрудными склонами, вы зарядитесь энергией. А на поляне Таулу, через которую лежит наш путь, полюбуетесь рекой Псыж, цвет воды которой не уступает цвету самого синего моря.

Организационные детали

  • Внимание! С собой необходимо взять паспорт, спортивную обувь, защиту от дождя и солнца.
  • Экскурсия может начинаться в Пятигорске или других городах Кавказских Минеральных Вод. Напишите гиду о месте вашего проживания.
  • Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ патриот Limited с кондиционером.
  • Протяженность пешеходной части экскурсии — 1,5 километра, занимает 1 час.
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане.
  • Эту экскурсию рекомендую для людей активных, любящих прогулки в горах.
Софийские водопады: из Пятигорска в Карачаево-Черкесию
Софийские водопады: из Пятигорска в Карачаево-Черкесию
Софийские водопады: из Пятигорска в Карачаево-Черкесию
Софийские водопады: из Пятигорска в Карачаево-Черкесию
Софийские водопады: из Пятигорска в Карачаево-Черкесию
Софийские водопады: из Пятигорска в Карачаево-Черкесию
Софийские водопады: из Пятигорска в Карачаево-Черкесию
Софийские водопады: из Пятигорска в Карачаево-Черкесию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — город Пятигорск, города КМВ.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. По образованию я инженер IT, но также я очень люблю путешествовать и хорошо знаю красоты и достопримечательности республик Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Качараево-Черкесии, Ставропольского, и Краснодарского краев. Я с удовольствием покажу самые красивые водопады Северного Кавказа, живописные горные озера и огромное количество сохранившихся со времен средневековья памятников старины глубокой: башни, древние храмы, мавзолеи кешене, остатки крепостей. Посоветую лучшие из спортивно оздоровительных комплексов, на территории которых вы сможете поплавать в бассейнах с тёплой минеральной водой. Я подниму вас на перевалы, откуда открываются восхитительные виды и познакомлю с кухней народов Кавказа.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 октября 2019
Были с мужем на Софийских водопадах с Дмитрием. Очень понравилась экскурсия: содержательный рассказ о Карачаево-Черкесии и о регионе КМВ в целом без лишних цыфр сопровождал весь путь. Дмитрий- хороший рассказчик, прекрасно знающий регион в котором живет. На экскурсии понравилось все: даже под'ем пешком к водопадам,который занял более часа по сухому руслу реки по камням, оказался нам,туристам без специальной физической подготовки, под силу. Красота Софийских водопадов завораживает. Дмитрий,спасибо,что мы смогли это увидеть и сделать потрясающие снимки!
Людмила, Вадим

Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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