Спектакль-променад по Пятигорску «Разорвать нельзя доставить»

Исследовать курортный парк на прогулке в наушниках и с актерами, а также получить яркие фото

5
1 отзыв
Групповая
Захватывающая прогулка перенесет вас на 200 лет назад! Случится это с помощью актеров в исторических нарядах и наушников.

Во время аудиоспектакля вы пройдете 3000 шагов по Пятигорскому парку, находя его знаковые достопримечательности.

Станете участниками событий, которые развернутся в сюжете, откроете тайны города и получите свои красочные снимки от фотографа.
Спектакль-променад по Пятигорску «Разорвать нельзя доставить»
Спектакль-променад по Пятигорску «Разорвать нельзя доставить»
Спектакль-променад по Пятигорску «Разорвать нельзя доставить»
Спектакль-променад по Пятигорску «Разорвать нельзя доставить»
Спектакль-променад по Пятигорску «Разорвать нельзя доставить»
Спектакль-променад по Пятигорску «Разорвать нельзя доставить»
Спектакль-променад по Пятигорску «Разорвать нельзя доставить»
Спектакль-променад по Пятигорску «Разорвать нельзя доставить»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Спектакль? Экскурсия? Всё сразу!

Приготовьтесь следовать за персонажами истории — знатная леди и ее спутники проведут вас по живописным аллеям Курортного парка. Вы наденете наушники с объемным звучанием и погрузитесь в прошлое, слушая голоса Пятигорска и музыку. Программа включает пять красивейших уголков города: Грот Дианы, парк Цветник, гору Горячая, Лермонтовские ванны и Академическую галерею.

🎁 В конце вас ждет приятный сюрприз!

Организационные детали

На экскурсии с вами будут актеры в исторических костюмах, а также сопровождающий и фотограф из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Лермонтовском сквере
Когда и сколько длится
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в пятницу, субботу и воскресенье в 16:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
12 окт 2021
Очень интересная и познавательная экскурсия. Прямо погружаешься во времена Лермонтова.

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