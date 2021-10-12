в пятницу, субботу и воскресенье в 16:00

Что вас ожидает

Спектакль? Экскурсия? Всё сразу!

Приготовьтесь следовать за персонажами истории — знатная леди и ее спутники проведут вас по живописным аллеям Курортного парка. Вы наденете наушники с объемным звучанием и погрузитесь в прошлое, слушая голоса Пятигорска и музыку. Программа включает пять красивейших уголков города: Грот Дианы, парк Цветник, гору Горячая, Лермонтовские ванны и Академическую галерею.

🎁 В конце вас ждет приятный сюрприз!

Организационные детали

На экскурсии с вами будут актеры в исторических костюмах, а также сопровождающий и фотограф из нашей команды.