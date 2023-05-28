Свято-Троицкий женский монастырь (Кавказское Дивеево)

Свято-Троицкий женский монастырь

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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Свято-Троицкий женский монастырь (Кавказское Дивеево)
Свято-Троицкий женский монастырь (Кавказское Дивеево)
Свято-Троицкий женский монастырь (Кавказское Дивеево)
Свято-Троицкий женский монастырь (Кавказское Дивеево)

Что вас ожидает:

  • Свято-Троицкий женский монастырь
  • Источник Серафима Саровского
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Описание

Монастырь построен в 1907 году на личные средства Екатерины Алексеевны Хомяковой – дочери известного поэта, писателя, славянофила Алексея Степановича Хомякова. Обитель занималась богослужебной, миссионерской и благотворительной деятельностью. При монастыре действовал детский приют. Монастырь нес свет православной веры в КБР до 1928 года. После обитель была закрыта и разрушена. Монастырская жизнь была возрождена по благословлению митрополита Ставропольского Гедеона в 2000 году. Руководит обителью все эти годы игуменья Антония (Бобылева).

Святыни монастыря и храма: Архиерейская копия пояса Пресвятой Богородицы. Иконы с мощевиками: преподобных Отцов Киево-Печерской Лавры; прп. Никиты Столпника Переяславского; Васильевских новомучеников; преп. муч. великой княгини Елизаветы и инокини Варвары. Месточтимые списки с чудотворных икон и образов: Божьей Матери «Достойно есть»; прп. Серафима Саровского; свт. Антония Великого; старинные плащаницы Господа Иисуса Христа и преподобного Серафима Саровского.

На территории обители, за вековым фруктовым садом, на берегу реки Золка из скалы более ста лет струится святой источник. Освящен в честь преподобного Серафима Саровского. Паломники пьют родниковую воду и совершают омовения.

В обители можно заказать различные требы: сорокоусты, молебны, панихиды, обедни, псалтирь, канон преподобному Паисию Великому.

Программа

Посещение Свято-Троицкого женского монастыря

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 13:20
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Монастыри, церкви, храмы
Религиозные
История и культура
Выездные

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