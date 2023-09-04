Я встречу вас на комфортабельном автомобиле и отвезу к лучшим достопримечательностям Пятигорска. В нашей программе: Ворота солнца на горе Машук, парки Цветник и Эммануэлевский, Эолова арфа и озеро Провал. Вы услышите историю и легенды края и поймёте, за что его так полюбили великие писатели. Жду вас в КавМинВодах и сделаю всё, чтобы ваше знакомство с регионом было похоже на любовь с первого взгляда!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Больше всего мне хочется показать вам свой край таким, каким я его вижу, знаю и люблю. Для первой встречи с городом я выбрал самые интересные и популярные места, которые стоит увидеть в первую очередь.

Мы отправимся из аэропорта или с ж/д вокзала на место дуэли Лермонтова — я расскажу об этом трагическом событии и его предпосылках.

После я отвезу вас к подножью горы Машук и покажу местные Ворота солнца, или Ворота любви.

Оттуда переместимся в красивое пейзажное место — комплекс «Парк Родник», где можно будет перекусить в уютном ресторанчике и отведать вино, согретое солнцем Пятигорья.

После обеда погуляем по парку Цветник имперских времён.

А в завершение посетим Эолову арфу, озеро Провал и Эммануэлевский парк.

Традиции и легенды, красоты гор и водопадов, неизвестные тропки и лучшие видовые места — вы откроете наш курортный регион с лучших сторон и поймёте, чем он покорил Пушкина, Лермонтова и Толстова, Бунина, Маяковского, Есенина и многих других выдающихся людей.

Организационные детали