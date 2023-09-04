Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя
Я встречу вас на комфортабельном автомобиле и отвезу к лучшим достопримечательностям Пятигорска.
В нашей программе: Ворота солнца на горе Машук, парки Цветник и Эммануэлевский, Эолова арфа и озеро Провал. Вы услышите историю и легенды края и поймёте, за что его так полюбили великие писатели.
Жду вас в КавМинВодах и сделаю всё, чтобы ваше знакомство с регионом было похоже на любовь с первого взгляда!
В нашей программе: Ворота солнца на горе Машук, парки Цветник и Эммануэлевский, Эолова арфа и озеро Провал. Вы услышите историю и легенды края и поймёте, за что его так полюбили великие писатели.
Жду вас в КавМинВодах и сделаю всё, чтобы ваше знакомство с регионом было похоже на любовь с первого взгляда!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Больше всего мне хочется показать вам свой край таким, каким я его вижу, знаю и люблю. Для первой встречи с городом я выбрал самые интересные и популярные места, которые стоит увидеть в первую очередь.
- Мы отправимся из аэропорта или с ж/д вокзала на место дуэли Лермонтова — я расскажу об этом трагическом событии и его предпосылках.
- После я отвезу вас к подножью горы Машук и покажу местные Ворота солнца, или Ворота любви.
- Оттуда переместимся в красивое пейзажное место — комплекс «Парк Родник», где можно будет перекусить в уютном ресторанчике и отведать вино, согретое солнцем Пятигорья.
- После обеда погуляем по парку Цветник имперских времён.
- А в завершение посетим Эолову арфу, озеро Провал и Эммануэлевский парк.
Традиции и легенды, красоты гор и водопадов, неизвестные тропки и лучшие видовые места — вы откроете наш курортный регион с лучших сторон и поймёте, чем он покорил Пушкина, Лермонтова и Толстова, Бунина, Маяковского, Есенина и многих других выдающихся людей.
Организационные детали
- Трансфер и услуги гида включены в стоимость
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris 2021 года
- Дополнительные расходы: кофе и перекус (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Пятигорске
Всем привет! Меня зовут Аркадий, я родился в замечательном курортном городе с многовековой историей, красавце Пятигорске. Скажу честно, я его обожаю! Я большой любитель путешествовать и знаю каждый уголок в моем родном городе. Вернувшись из очередной зарубежной поездки, я понял, сколько интересных мест и историй можно открыть гостям нашего края. С большим удовольствием готов поделиться с вами красотой и историей региона. Всем приятных путешествий и до встречи!
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