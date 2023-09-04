Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Пятигорску

Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Я встречу вас на комфортабельном автомобиле и отвезу к лучшим достопримечательностям Пятигорска.

В нашей программе: Ворота солнца на горе Машук, парки Цветник и Эммануэлевский, Эолова арфа и озеро Провал. Вы услышите историю и легенды края и поймёте, за что его так полюбили великие писатели.

Жду вас в КавМинВодах и сделаю всё, чтобы ваше знакомство с регионом было похоже на любовь с первого взгляда!
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Пятигорску
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Пятигорску
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Пятигорску
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Пятигорску
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Пятигорску
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Пятигорску
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Пятигорску
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Пятигорску
Ближайшие даты:
4
сен
5
сен
6
сен
7
сен
8
сен
9
сен
10
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Больше всего мне хочется показать вам свой край таким, каким я его вижу, знаю и люблю. Для первой встречи с городом я выбрал самые интересные и популярные места, которые стоит увидеть в первую очередь.

  • Мы отправимся из аэропорта или с ж/д вокзала на место дуэли Лермонтова — я расскажу об этом трагическом событии и его предпосылках.
  • После я отвезу вас к подножью горы Машук и покажу местные Ворота солнца, или Ворота любви.
  • Оттуда переместимся в красивое пейзажное место — комплекс «Парк Родник», где можно будет перекусить в уютном ресторанчике и отведать вино, согретое солнцем Пятигорья.
  • После обеда погуляем по парку Цветник имперских времён.
  • А в завершение посетим Эолову арфу, озеро Провал и Эммануэлевский парк.

Традиции и легенды, красоты гор и водопадов, неизвестные тропки и лучшие видовые места — вы откроете наш курортный регион с лучших сторон и поймёте, чем он покорил Пушкина, Лермонтова и Толстова, Бунина, Маяковского, Есенина и многих других выдающихся людей.

Организационные детали

  • Трансфер и услуги гида включены в стоимость
  • Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris 2021 года
  • Дополнительные расходы: кофе и перекус (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Трансфер
Обзорные
Парки
Эолова арфа
Популярные места
Озеро Провал
Место дуэли Лермонтова
Парк Цветник
Ворота Солнца
Самое главное
Трансфер из аэропорта

Похожие туры из Пятигорска

Старинный Пятигорск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
146 отзывов
Старинный Пятигорск
Душевная прогулка по знаковым местам города с легким погружением в историю
Место дуэли М. Ю Лермонтова
5 сен
6 сен
7 сен
8 сен
61205 202 за всё до 3 чел.
Лермонтовский Пятигорск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
164 отзыва
Лермонтовский Пятигорск
Изучить бренды Пятигорска и пройти по достопримечательностям нестандартным маршрутом
бульвар Гагарина,30
10 сен
12 сен
13 сен
16 сен
4 500 за всё до 4 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Пятигорска)
Исследовать центр города, побывать на горе Кольцо, Медовых водопадах и в горной Кабардино-Балкарии
По месту заказчика
Завтра
5 сен
6 сен
7 сен
от 12 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пятигорске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ