M&M's T. проводит ещё 6 экскурсий

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Трансфер на Эльбрус

M&M's T.
M&M's T. – Гид из Пятигорска
Трансфер на нашем комфортабельном минивэне Hyundai Starex (8 пассажирских мест) с профессиональным и отзывчивым водителем/гидом.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Трансфер на Эльбрус
Трансфер на Эльбрус
Быстро, надёжно и удобноЕсли вы не большой поклонник запаха варенных яиц в поезде 🚂, предпочитаете не показываться в аэропортах в наше странное время, устали добираться на перекладных (поезд — автобус — такси) до ваших укромных мест и любите путешествовать своей компанией, то пишите нам — мы вас встретим, доставим со всем вашим снаряжением, а по дороге расскажем много интересного!
Что входит
  • Стоимость трансфера
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Трансфер на Эльбрус
Трансфер на Эльбрус
Трансфер на Эльбрус
Трансфер на Эльбрус

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
M&M's T.
M&M's T.
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