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Трансфер от аэропорта Минеральные воды (Лермонтов)

M&M's T.
M&M's T. – Гид из Пятигорска
Собираетесь зимой на Кавказ? Отлично! Архыз, Домбай, Эльбрус, Чегет, Гудаури, Цей и другие курорты Северного Кавказа — порадуют вас своим гостеприимством.

Пишите нам — мы вас встретим, доставим со всем вашим снаряжением, а по дороге расскажем много интересного!
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Трансфер от аэропорта Минеральные воды (Лермонтов)
Трансфер от аэропорта Минеральные воды (Лермонтов)
В любое время осуществляем трансфер из аэропорта Минеральные Воды (Лермонтов). Трансфер от 2 часов, каждый последующий час +3000 руб.
Мы заберëм вас из аэропорта Минеральные Воды и доставим в наилучшем настроении в удобное для вас время и место!
Что входит
  • трансфер от аэропорта до пункта назначения
Что не входит
    Начало
    🚩 аэропорт Минвод
    Место завершения
    🏁 по договоренности
    Трансфер от аэропорта Минеральные воды (Лермонтов)
    Трансфер от аэропорта Минеральные воды (Лермонтов)
    Трансфер от аэропорта Минеральные воды (Лермонтов)
    Трансфер от аэропорта Минеральные воды (Лермонтов)

    Выберите дату для поездки

    • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    M&M's T.
    M&M's T.
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    M&M's T. проводит ещё 6 экскурсий

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