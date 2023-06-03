Приезжая на отдых, не все готовы ездить на экскурсии и слушать рассказы гидов. Мы, местные жители, поможем вам увидеть те места, куда сами едем отдохнуть. По пути укажем на самые живописные панорамы. Подскажем, где попробовать шашлык.



Поездка к озёрам и водопадам, горам и лесам, местам для рафтинга и походов — выбирайте, что больше по душе. Направлений много — цена одна!