Комфортно, быстро и безопасно добраться до популярных природных локаций
Приезжая на отдых, не все готовы ездить на экскурсии и слушать рассказы гидов. Мы, местные жители, поможем вам увидеть те места, куда сами едем отдохнуть. По пути укажем на самые живописные панорамы. Подскажем, где попробовать шашлык.
Поездка к озёрам и водопадам, горам и лесам, местам для рафтинга и походов — выбирайте, что больше по душе. Направлений много — цена одна!
Поездка к озёрам и водопадам, горам и лесам, местам для рафтинга и походов — выбирайте, что больше по душе. Направлений много — цена одна!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Чтобы увидеть Кавказ во всей красе, стоит побывать в разных его уголках. Можно заказать экскурсию, но самостоятельным туристам удобнее и проще воспользоваться трансфером. Профессиональные водители-гиды отвезут вас в города и горные посёлки Северо-Кавказского Федерального округа, а по пути расскажут интересные истории. Доступны следующие направления:
- Архыз — здесь в почёте активный отдых: прогулки на конях, сплавы, походы в горы;
- Домбай — всесезонный туристический центр в горах Кавказа;
- Приэльбрусье — бурные водопады, голубые озера, сказочные леса и пестрящие цветами луга;
- Гора Кольцо и Медовые водопады — панорамная точка у Кисловодска, откуда видны вершины Джинальского хребта и даже Эльбрус;
- Голубое озеро и Чегемские водопады — узкая теснина с перепадом высот до 500 м и ручьями, ниспадающими с отвесных скал;
- Суворовские ванны — бассейны с термальной водой в окружении горных вершин.
Организационные детали
- Поездки проходят на специально подготовленных автомобилях, проверенных и всегда технически исправных
- Цена трансфера по всем указанным направлениям одинаковая и включает поездку туда и обратно
Дополнительные расходы (по желанию)
- Канатные дороги 1500-1800 руб. /чел.
- Обед в кафе 500-1000 руб. /чел.
- Конные прогулки 500 руб. /чел.
- Джиппинг 6000 руб. за машину
- Рафтинг 1000 руб. /чел.
- Сувениры 500-1000 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Пятигорске
Здравствуйте! Мы — команда местных жителей, безумно влюбленных в наши красоты. С удовольствием покажем вам одни из самых интересных локаций Кавказа.
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