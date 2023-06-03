Трансфер в формате фикс-прайс из Пятигорска

Комфортно, быстро и безопасно добраться до популярных природных локаций

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Приезжая на отдых, не все готовы ездить на экскурсии и слушать рассказы гидов. Мы, местные жители, поможем вам увидеть те места, куда сами едем отдохнуть. По пути укажем на самые живописные панорамы. Подскажем, где попробовать шашлык.

Поездка к озёрам и водопадам, горам и лесам, местам для рафтинга и походов — выбирайте, что больше по душе. Направлений много — цена одна!
Трансфер в формате фикс-прайс из Пятигорска
Трансфер в формате фикс-прайс из Пятигорска
Трансфер в формате фикс-прайс из Пятигорска
Трансфер в формате фикс-прайс из Пятигорска
Трансфер в формате фикс-прайс из Пятигорска
Трансфер в формате фикс-прайс из Пятигорска
Трансфер в формате фикс-прайс из Пятигорска
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чтобы увидеть Кавказ во всей красе, стоит побывать в разных его уголках. Можно заказать экскурсию, но самостоятельным туристам удобнее и проще воспользоваться трансфером. Профессиональные водители-гиды отвезут вас в города и горные посёлки Северо-Кавказского Федерального округа, а по пути расскажут интересные истории. Доступны следующие направления:

  • Архыз — здесь в почёте активный отдых: прогулки на конях, сплавы, походы в горы;
  • Домбай — всесезонный туристический центр в горах Кавказа;
  • Приэльбрусье — бурные водопады, голубые озера, сказочные леса и пестрящие цветами луга;
  • Гора Кольцо и Медовые водопады — панорамная точка у Кисловодска, откуда видны вершины Джинальского хребта и даже Эльбрус;
  • Голубое озеро и Чегемские водопады — узкая теснина с перепадом высот до 500 м и ручьями, ниспадающими с отвесных скал;
  • Суворовские ванны — бассейны с термальной водой в окружении горных вершин.

Организационные детали

  • Поездки проходят на специально подготовленных автомобилях, проверенных и всегда технически исправных
  • Цена трансфера по всем указанным направлениям одинаковая и включает поездку туда и обратно

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Канатные дороги 1500-1800 руб. /чел.
  • Обед в кафе 500-1000 руб. /чел.
  • Конные прогулки 500 руб. /чел.
  • Джиппинг 6000 руб. за машину
  • Рафтинг 1000 руб. /чел.
  • Сувениры 500-1000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Чегемские водопады
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