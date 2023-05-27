Цейское ущелье из Пятигорска

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям). Возьмите с собой: купальник, полотенце, тапочки, тёплые вещи и удобную обувь.
Цейское ущелье из Пятигорска
Цейское ущелье из Пятигорска
Цейское ущелье из Пятигорска
Цейское ущелье из Пятигорска

Что вас ожидает:

  • Алагир
  • Ледник Сказка
  • Горячий источник Бирагзанг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия проходит по Северо-Осетинской республике. Осетия привлекает много туристов. Живописные горы, сосново-березовые леса, красочные луга высокогорий, стремительные реки, многочисленные памятники природы, следы древних культур, богатейшее историческое прошлое и обилие памятников боевой славы надолго остаются в памяти туристов.

По дороге туристы увидят скульптурное изображение покровителя осетинских христиан Георгия Победоносца и бога Апса-ты, в древней мифологии – покровителя путников. В городе Алагире туристы осмотрят христианский храм, расписанный Коста Левановичем Хетагуровым, которого называют осетинским Леонардо да Винчи.

В Цейском ущелье туристы смогут подняться по канатно-кресельной дороге, полюбоваться ледником «Сказка» и остроконечными вершинами Кавказского хребта, затем – большая прогулка по лесу к древнему святилищу Реком.

И в заключении, купание в горячем источнике селения Бирагзанг.

Программа

Посещение туристического маршрута по программе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту. Канатно-кресельная дорога - 700 руб. Купание в горячем источнике Бирагзанг - 200 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
На весь день
История и культура

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