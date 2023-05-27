Что вас ожидает:
- Алагир
- Ледник Сказка
- Горячий источник Бирагзанг
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Экскурсия проходит по Северо-Осетинской республике. Осетия привлекает много туристов. Живописные горы, сосново-березовые леса, красочные луга высокогорий, стремительные реки, многочисленные памятники природы, следы древних культур, богатейшее историческое прошлое и обилие памятников боевой славы надолго остаются в памяти туристов.
По дороге туристы увидят скульптурное изображение покровителя осетинских христиан Георгия Победоносца и бога Апса-ты, в древней мифологии – покровителя путников. В городе Алагире туристы осмотрят христианский храм, расписанный Коста Левановичем Хетагуровым, которого называют осетинским Леонардо да Винчи.
В Цейском ущелье туристы смогут подняться по канатно-кресельной дороге, полюбоваться ледником «Сказка» и остроконечными вершинами Кавказского хребта, затем – большая прогулка по лесу к древнему святилищу Реком.
И в заключении, купание в горячем источнике селения Бирагзанг.
Программа
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание по маршруту. Канатно-кресельная дорога - 700 руб. Купание в горячем источнике Бирагзанг - 200 руб
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 06:30Экскурсия длится около 13.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.