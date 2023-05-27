Экскурсия проходит по Северо-Осетинской республике. Осетия привлекает много туристов. Живописные горы, сосново-березовые леса, красочные луга высокогорий, стремительные реки, многочисленные памятники природы, следы древних культур, богатейшее историческое прошлое и обилие памятников боевой славы надолго остаются в памяти туристов.

По дороге туристы увидят скульптурное изображение покровителя осетинских христиан Георгия Победоносца и бога Апса-ты, в древней мифологии – покровителя путников. В городе Алагире туристы осмотрят христианский храм, расписанный Коста Левановичем Хетагуровым, которого называют осетинским Леонардо да Винчи.

В Цейском ущелье туристы смогут подняться по канатно-кресельной дороге, полюбоваться ледником «Сказка» и остроконечными вершинами Кавказского хребта, затем – большая прогулка по лесу к древнему святилищу Реком.

И в заключении, купание в горячем источнике селения Бирагзанг.