Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»

В этом туре тебя ждет активный отдых

4.4
3 отзыва
В этом туре тебя ждет активный отдых, горы и свобода! Будем жить в отеле с видами на горы, гулять по живописным ущельям, поднимемся на верхнюю точку горы Мусса — Ачитара по канатной дороге, полюбуемся кавказским хребтом, увидим знаменитого НЛО, побываем в Тебердинском заповеднике и городе-курорте Пятигорск, попробуем воду из чистейшей реки Европы, искупаемся в термальных источниках. Вас ждет энергетика Кавказских гор и классная компания друзей!
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
Ближайшие даты:
7
окт
21
окт
4
ноя
18
ноя
2
дек

Что вас ожидает 🤩

Тебердинский заповедник
Тебердинский заповедник
Прогуляемся по заповеднику и попробуем воду из чистейшей реки Европы
Удивительный Пятигорск
Удивительный Пятигорск
Погрузимся в атмосферу города и увидим его самые значимые места
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
При желании мы поднимемся на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара по канатной дороге

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы г. Минеральные воды. Экскурсия по г. Пятигорску

Встреча с группой в аэропорту Минеральные воды с 13.30 – 13.45.

Рекомендуемые рейсы из Москвы (а/к Победа 07:45 – 11:35/Аэрофлот 07:45 – 11:35).
Рекомендуемые рейсы из Санкт-Петербурга (а/к Победа 07:50 – 12:20 / а/к Россия 08:40 – 13:15).

За доп. плату – обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Пятигорску. Пятигорск — старинный город в регионе.

Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.

Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин.

Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.

Во время экскурсии Вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.

За доп. плату вы можете подняться по канатной дороге на гору Машук.

Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус.

Переезд в Домбай. Размещение в гостинице 3* со всеми удобствами.

Свободное время.

Питание: обед, ужин за доп. плату.

Сбор группы г. Минеральные воды. Экскурсия по г. ПятигорскуСбор группы г. Минеральные воды. Экскурсия по г. ПятигорскуСбор группы г. Минеральные воды. Экскурсия по г. ПятигорскуСбор группы г. Минеральные воды. Экскурсия по г. Пятигорску
2 день

Тебердинский заповедник. Экскурсия по пос. Домбай

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Тебердинский заповедник: насладимся речкой Уллу-Мурджу, попробуем воду из самой чистой реки в России.

Сделаем классные фото на фоне озера Кара-гель.

Посетим Тебердинский зоопарк.

Экскурсия по пос. Домбай, знакомство с инфраструктурой.

За доп. плату: поднятие на гору Мусса – Ачитара по канатной дороге.

Обеды и ужины за доп. плату.

Тебердинский заповедник. Экскурсия по пос. ДомбайТебердинский заповедник. Экскурсия по пос. ДомбайТебердинский заповедник. Экскурсия по пос. ДомбайТебердинский заповедник. Экскурсия по пос. Домбай
3 день

Купание в термальных источниках. Отъезд

08.00 Завтрак в гостинице.

09.00 Выезд из отеля.

Переезд ст. Суворовская.

Купание в Термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом (температура воды до +40 градусов).

Входной билет за доп. плату.

17.00 Окончание программы. Проводы группы в аэропорт.

Рекомендуемые рейсы после 18.00.

Купание в термальных источниках. ОтъездКупание в термальных источниках. ОтъездКупание в термальных источниках. ОтъездКупание в термальных источниках. Отъезд

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице 3*. Стоимость тура на 1 человека:

Стоимость 1/2 twin/dbl гостиница 3*13900 руб.
Доплата за одноместное проживание3200 руб.
Дополнительная ночь в гостиницепод запрос

Варианты проживания

Гостиница «Снежный барс» 3*

2 ночи

Отель расположен в популярном курортном городе Домбае.

Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.

Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.

Гостиница «Снежный барс» 3*Гостиница «Снежный барс» 3*Гостиница «Снежный барс» 3*Гостиница «Снежный барс» 3*Гостиница «Снежный барс» 3*Гостиница «Снежный барс» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Завтраки в гостинице
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостинице 2 ночи
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
  • Питание обеды/ужины
  • Катание на подъемниках
  • Посещение термального источника
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
7 сен 2022
С точки зрения организации - все неплохо. Встретили, отвезли, привезли. Заявлен трансфер до моря - все чётко по времени. 4 звезды за то, что 1 раз хотели уехать на море, запросили трансфер - в ответ тишина. Нас никто не забрал и не озвучили никакую причину, пришлось ехать на такси.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Алина!

Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Д
15 авг 2022
Минус был один: заселение было не по адресу, прописанному в договоре. Но все компенсировалось гостеприимством, хороший отель, несмотря на то что и на трассе Кавказ. До моря далековато, на такси 180 р. Но у нас был трансфер.
Завтраки норм, хорошие.
Проблемы с водой во всем Дербенте, но за восемь дней ни разу не отключали, слава богу.
Менеджеры Большой страны отвечают не сразу, пришлось самой торопится и брать билеты, не получив подтверждения о туре. Но я это делала поздновато, за две недели или десять дней до выезда.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
Е
26 июля 2022
Принимающая сторона недостаточно хорошо продумала размещение отдыхающих. В первый день, после прилета и целого дня экскурсий, приезд в гостевой дом в районе Избербаша осуществлен в районе 23 часов. При этом, искали дорогу до указанного ГД. При расселении нам достался номер, в котором не работали розетки, свет в туалете перегорел, зеркала не было. Пришлось просить целый час, чтобы нас переселили в другой номер, в котром также отсутствовало зеркало, и вообще мало что напоминало о комфорте. На следующий день обещали заселить в проверенный ГД, но… Приехав в назначенное место оказалось, что нас там совсем не ждут. Вот так. Пришлось ехать в другой ГД. И в завершении нас поселили на окраине Дербента в отеле прошлой эпохи. Хорошо, что в нем хоть все работало, имелся свой санузел. Правда завтраки в столовой, раздача в окошке скудного ассортимента, желали оставаться лучше.
А теперь о большом плюсе.
Очень понравились обеды в этно-домах, которые содержали блюда национальной кухни. Много разной еды, очень вкусно и сытно. Ужинать уже не хотелось. Молодцы хозяева, которые старались от души, спасибо им большое.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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