1 день

Сбор группы г. Минеральные воды. Экскурсия по г. Пятигорску

Встреча с группой в аэропорту Минеральные воды с 13.30 – 13.45.

Рекомендуемые рейсы из Москвы (а/к Победа 07:45 – 11:35/Аэрофлот 07:45 – 11:35).

Рекомендуемые рейсы из Санкт-Петербурга (а/к Победа 07:50 – 12:20 / а/к Россия 08:40 – 13:15).

За доп. плату – обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Пятигорску. Пятигорск — старинный город в регионе.

Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.

Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин.

Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.

Во время экскурсии Вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.

За доп. плату вы можете подняться по канатной дороге на гору Машук.

Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус.

Переезд в Домбай. Размещение в гостинице 3* со всеми удобствами.

Свободное время.

Питание: обед, ужин за доп. плату.