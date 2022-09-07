Встреча с группой в аэропорту Минеральные воды с 13.30 – 13.45.
Рекомендуемые рейсы из Москвы (а/к Победа 07:45 – 11:35/Аэрофлот 07:45 – 11:35).
Рекомендуемые рейсы из Санкт-Петербурга (а/к Победа 07:50 – 12:20 / а/к Россия 08:40 – 13:15).
За доп. плату – обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Пятигорску. Пятигорск — старинный город в регионе.
Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.
Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин.
Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.
Во время экскурсии Вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.
За доп. плату вы можете подняться по канатной дороге на гору Машук.
Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус.
Переезд в Домбай. Размещение в гостинице 3* со всеми удобствами.
Свободное время.
Питание: обед, ужин за доп. плату.
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Тебердинский заповедник: насладимся речкой Уллу-Мурджу, попробуем воду из самой чистой реки в России.
Сделаем классные фото на фоне озера Кара-гель.
Посетим Тебердинский зоопарк.
Экскурсия по пос. Домбай, знакомство с инфраструктурой.
За доп. плату: поднятие на гору Мусса – Ачитара по канатной дороге.
Обеды и ужины за доп. плату.
08.00 Завтрак в гостинице.
09.00 Выезд из отеля.
Переезд ст. Суворовская.
Купание в Термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом (температура воды до +40 градусов).
Входной билет за доп. плату.
17.00 Окончание программы. Проводы группы в аэропорт.
Рекомендуемые рейсы после 18.00.
Тур предполагает размещение в гостинице 3*. Стоимость тура на 1 человека:
|Стоимость 1/2 twin/dbl гостиница 3*
|13900 руб.
|Доплата за одноместное проживание
|3200 руб.
|Дополнительная ночь в гостинице
|под запрос
Отель расположен в популярном курортном городе Домбае.
Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.
Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.