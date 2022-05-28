Тусовка на южном склоне Эльбруса

Увидеть вблизи самую высокую вершину Европы и побить рекорд по съеденным хычинам

Авторский тур
Как провести выходные ярко? Отправиться с веселой компанией на Эльбрус: пить нарзан из источника, прогуляться по заброшенной горной дороге, расслабиться в термах и устроить вечеринку в уютном треугольном домике в горах.

Это приключение, которое не просто переместит вас в самые красивые места Кавказа, но и подарит новых друзей.
Тусовка на южном склоне Эльбруса
Тусовка на южном склоне Эльбруса
Тусовка на южном склоне Эльбруса
Тусовка на южном склоне Эльбруса
Тусовка на южном склоне Эльбруса
Тусовка на южном склоне Эльбруса
Тусовка на южном склоне Эльбруса
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Средний возраст участников наших путешествий — 20-35 лет, это активные люди, которые, как правило, приходят по рекомендациям и имеют схожие ценности. Перед поездкой мы знакомимся, убеждаемся, что все на одной волне и нам будет хорошо вместе в путешествии. Обычно после пережитого многие становятся друзьями и продолжают общение. Так что даже если вы собираетесь поехать один и как-то переживаете по этому поводу, не волнуйтесь — здесь вы найдете отличную компанию.

Программа может немного меняться и корректироваться из-за погодных условий. Мы будем в горах, так что сильный ветер, дождь или снег могут повлиять на наш маршрут — это стоит учитывать.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, суббота, 7:00
Завершение: Пятигорск, воскресенье, около 19:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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