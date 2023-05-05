Мы приглашаем вас совершить путешествие к подножью горы Эльбрус, где безраздельно властвуют стихии вечных снегов, льдов и скал.
Это царство великой силы природы, которая передаётся любому человеку, который осмеливается приблизиться к этой грандиозной вершине.
Это царство великой силы природы, которая передаётся любому человеку, который осмеливается приблизиться к этой грандиозной вершине.
Ближайшие даты:
5
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мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Высокогорный город Тырныауз
- Озеро Гижгит
- Поляна Нарзанов
- Ущелье Адырсу-су
- Поляна Азау
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Гора Эльбрус. Во все времена эта гора вызывала восхищение, восторг и самые непередаваемые эмоции. Счастлив тот, кто имел возможность подойти к ней поближе, а тем более тот, кто мог побывать прямо на ней. Любоваться этим местом можно целую вечность. Восторг, испытанный от встречи с Эльбрусом, остаётся в памяти навсегда.
- Во время экскурсии экскурсовод расскажет вам интересные факты о покорении Эльбруса, о местных жителях, их обычаях и традициях, о богатствах недр земли Центрального Кавказа и о многих интереснейших событиях, происходивших здесь.
- Канатная дорога поднимет вас до высоты 3500 метров, откуда вы сможете насладиться панорамами гор и встречей с красавцем Эльбрусом. Именно здесь захватывает дух от увиденного, именно здесь ощущаешь себя по-настоящему свободным.
- Чегет и Азау. Приэльбрусье, где расположились знаменитые горнолыжные курорты «Чегет» и «Азау» — это сказочный край, где ледяные вершины обрамлены цветущими альпийскими лугами, где сияние снега переливается в радугах водопадов и пенистых рек. Чегет и Азау являются, пожалуй, одними из наиболее известных и посещаемых горнолыжных курортов мира. Сюда со всех стран стремятся попасть любители зимнего отдыха, туристы и профессионалы горнолыжного спорта.
- Баксанское ущелье. Путешествие проходит через Баксанское ущелье — знаменитое ущелье в Кабардино-Балкарии, являющееся дорогой к Эльбрусу. В верховьях ущелья находятся мощные ледники, таяние которых дает начало протекающей здесь реке Баксан.
- Поляна Нарзанов. На территории уникального национального заповедника «Приэльбрусье» мы заезжаем на поляну Нарзанов. Земля этой поляны окрашена в цвет ржавчины, напоминая нам о том, что здешний нарзан богат железом.
- Ущелье Адыр-су — одно из уникальнейших ущелий Центрального Кавказа, в верховьях которого находится знаменитая гора Уллу-Тау.
- Озеро Гижгит. Этот водоём укрылся среди потрясающих, величественных гор, прекрасных в любое время года. Это место необычно не только благодаря своей истории и природному окружению. Недавно здесь обнаружили неопознанные петроглифы, которые явственно проявились на валунах после дождя. Это произошло совсем рядом с удивительным водоемом. Откуда здесь взялись наскальные рисунки, оставленные древними племенами, до сих пор остается невыясненным.
Важно:Надевайте удобную одежду и обувь. С собой возьмите солнцезащитные очки, головные уборы, документы и, на всякий случай, купальные принадлежности.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Канатная дорога подъёмники
- Место начала и завершения?
- По адресу вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Забираем туристов из Кисловодска, Ессентуков и Пятигорска. Укажите, пожалуйста, удобный для вас адрес.
- Надевайте удобную одежду и обувь. С собой возьмите солнцезащитные очки, головные уборы, документы и, на всякий случай, купальные принадлежности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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