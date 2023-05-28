Уллу-Тау
Обязательно строгая одежда! Запрещены шорты (мужчинам и женщинам), леггинсы/лосины, майки на бретельках, глубокие декольте. Идеальный вариант: брюки (спортивные/джинсы) и футболка (майка с закрытыми плечами).
Что вас ожидает:
- Ущелье Адыр-Су
- Гора Уллу-Тау
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Один из красивейших уголков Кабардино-Балкарии — живописнейшее ущелье Приэльбрусья Адыр-Су. Туристы следуют по лестнице вдоль подъёмника, насчитывающей более 300 ступенек. Здесь группа размещается в транспорт повышенной проходимости и начинает путешествие вверх по ущелью, которое славится крутыми склонами, уникальной флорой и знаменитыми «каменными реками».
Дорога петляет с одного берега на другой, а внизу ревёт мощный поток реки Адыр-Су. Наконец, ущелье превращается в широкую долину, в которой находится высокогорный альплагерь «Уллу-Тау», построенный в далёком 1936 г. В этом месте мы останавливаемся, заполняем маршрутную документацию и заказываем обед на определённое время в местном кафе.
Наконец, начинается самое интересное — большая пешая прогулка вверх по ущелью к подножью Великой Уллу-Тау. По мере продвижения по маршруту у вас будет прекрасная возможность сделать несколько остановок: у намоленных камней, полюбоваться водопадами, летними снегами, сверкающими ледниками, почувствовать вкус ледниковой воды и увидеть легендарные вершины: Уллу-Тау, Чегет-Тау-чана, Лацга и Койавган…
Здесь наши гиды расскажут об альпинистском освоении этого района, поведают местные легенды и предания. Гору Уллу-Тау не напрасно называют Матерью-Горой! Туристы, посетившие ущелье, уверяют: «Здесь чувствуешь себя словно в храме! Здесь исполняются самые сокровенные желания. И если есть рай на земле, то он здесь!»
Экскурсия на Уллу-Тау из Пятигорска занимает один день: дорога до альплагеря — 3 часов, пешеходная прогулка и обед – около 5 часов.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Канатные дороги Экологические сборы (1300 руб за всё)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 05:30Экскурсия длится около 14.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.