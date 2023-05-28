Один из красивейших уголков Кабардино-Балкарии — живописнейшее ущелье Приэльбрусья Адыр-Су. Туристы следуют по лестнице вдоль подъёмника, насчитывающей более 300 ступенек. Здесь группа размещается в транспорт повышенной проходимости и начинает путешествие вверх по ущелью, которое славится крутыми склонами, уникальной флорой и знаменитыми «каменными реками».

Дорога петляет с одного берега на другой, а внизу ревёт мощный поток реки Адыр-Су. Наконец, ущелье превращается в широкую долину, в которой находится высокогорный альплагерь «Уллу-Тау», построенный в далёком 1936 г. В этом месте мы останавливаемся, заполняем маршрутную документацию и заказываем обед на определённое время в местном кафе.

Наконец, начинается самое интересное — большая пешая прогулка вверх по ущелью к подножью Великой Уллу-Тау. По мере продвижения по маршруту у вас будет прекрасная возможность сделать несколько остановок: у намоленных камней, полюбоваться водопадами, летними снегами, сверкающими ледниками, почувствовать вкус ледниковой воды и увидеть легендарные вершины: Уллу-Тау, Чегет-Тау-чана, Лацга и Койавган…

Здесь наши гиды расскажут об альпинистском освоении этого района, поведают местные легенды и предания. Гору Уллу-Тау не напрасно называют Матерью-Горой! Туристы, посетившие ущелье, уверяют: «Здесь чувствуешь себя словно в храме! Здесь исполняются самые сокровенные желания. И если есть рай на земле, то он здесь!»

Экскурсия на Уллу-Тау из Пятигорска занимает один день: дорога до альплагеря — 3 часов, пешеходная прогулка и обед – около 5 часов.