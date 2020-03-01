Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

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Проехать по маршруту легендарной экспедиции генерала Эммануэля и открыть историю живописных каньонов

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Вы совершите путешествие по четырем ущельям республики: Кич-Малки, Малки, Гедмишх и Джаманкул.

Узнаете о первом восхождении на Эльбрус, астрофизических станциях и поисках снежного человека.

С плато Шатджатмаз откроете лучший вид на гору и увидите Царский водопад, или кавказский Аватар.

А также услышите легенды озер Шадхурей и отведаете ароматных хычинов.
9000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Встреча в вашем отеле в Пятигорске
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Ущелья, водопады и озера Кабардино-Балкарии
Ущелья, водопады и озера Кабардино-Балкарии

Что вас ожидает

Лучший вид на Эльбрус
Вы подниметесь на высоту 2127 метров над уровнем моря, где плывут облака — с плато Шатджатмаз вам откроются фантастические виды на хребты, ущелья и лучшая панорама великой горы Кавказа — Эльбруса. А я расскажу об излюбленном месте астрономов, физиков и других ученых, работавших в Кавказской горной обсерватории ГАИШ МГУ, на Кисловодской горной астрономической станции и метеостанции Росгидромета.

Секреты Малкинского ущелья
Также вы спуститесь в живописный каньон крупнейшей реки Кабардино-Балкарии — Малка. Узнате о временах добычи золота, об особой экспедиции Российской Академии Наук и поисках следов снежного человека. Поговорим об известном русском литераторе, дипломате и драматурге Грибоедове, принимавшем участие в строительстве моста через реку — вы увидите части уцелевшего строения. Кроме того, в программе история малкинских земляных пирамид, укрепления 4 века, загадочных гор Калеж (старой крепости) и Кунитага.

Водопад Гедмишх, или кавказский Аватар
Боковой приток реки Малки вытекает из интересных водопадов, которые обзавелись самими разными именами: «Царская корона», «70 струй», «кавказский Аватар». О значении его истинного названия — Гедмишх — поговорим на экскурсии. Вы осмотрите водопады с трех разных площадок, узнаете о результатах исследования местной воды и ее редком составе. А в небольшом кафе сможете пообедать отменным шашлыком и горячими ароматными хычинами — национальными балкарскими лепешками.

История первопроходцев и озера Шадхурей
Вы узнаете о первом успешном восхождении на одну из вершин Эльбруса и местах, где проходила военно-научная экспедиция, организованная генералом Эммануэлем в 1829 году. Я расскажу о событиях, связанных с плато Канжол (Кинжал, Канжал). А в завершение вы увидите загадочные озера карстового происхождения и услышите истории, связанные с двумя «омутами», как глаза смотрящими на небо из своеобразных колодцев.

Организационные детали

Отдельно оплачивается обед в кафе у водопадов, либо вы можете взять с собой перекус в дорогу.

Ущелья, водопады и озера Кабардино-Балкарии
Ущелья, водопады и озера Кабардино-Балкарии
Ущелья, водопады и озера Кабардино-Балкарии
Ущелья, водопады и озера Кабардино-Балкарии
Ущелья, водопады и озера Кабардино-Балкарии
Ущелья, водопады и озера Кабардино-Балкарии
Ущелья, водопады и озера Кабардино-Балкарии
Ущелья, водопады и озера Кабардино-Балкарии
Ущелья, водопады и озера Кабардино-Балкарии
Ущелья, водопады и озера Кабардино-Балкарии
Ущелья, водопады и озера Кабардино-Балкарии
Ущелья, водопады и озера Кабардино-Балкарии
Ущелья, водопады и озера Кабардино-Балкарии

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле в Пятигорске.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. По образованию я инженер IT, но также я очень люблю путешествовать и хорошо знаю красоты и достопримечательности республик Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Качараево-Черкесии, Ставропольского, и Краснодарского краев. Я с удовольствием покажу самые красивые водопады Северного Кавказа, живописные горные озера и огромное количество сохранившихся со времен средневековья памятников старины глубокой: башни, древние храмы, мавзолеи кешене, остатки крепостей. Посоветую лучшие из спортивно оздоровительных комплексов, на территории которых вы сможете поплавать в бассейнах с тёплой минеральной водой. Я подниму вас на перевалы, откуда открываются восхитительные виды и познакомлю с кухней народов Кавказа.
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