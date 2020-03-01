Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Лучший вид на Эльбрус

Вы подниметесь на высоту 2127 метров над уровнем моря, где плывут облака — с плато Шатджатмаз вам откроются фантастические виды на хребты, ущелья и лучшая панорама великой горы Кавказа — Эльбруса. А я расскажу об излюбленном месте астрономов, физиков и других ученых, работавших в Кавказской горной обсерватории ГАИШ МГУ, на Кисловодской горной астрономической станции и метеостанции Росгидромета.

Секреты Малкинского ущелья

Также вы спуститесь в живописный каньон крупнейшей реки Кабардино-Балкарии — Малка. Узнате о временах добычи золота, об особой экспедиции Российской Академии Наук и поисках следов снежного человека. Поговорим об известном русском литераторе, дипломате и драматурге Грибоедове, принимавшем участие в строительстве моста через реку — вы увидите части уцелевшего строения. Кроме того, в программе история малкинских земляных пирамид, укрепления 4 века, загадочных гор Калеж (старой крепости) и Кунитага.

Водопад Гедмишх, или кавказский Аватар

Боковой приток реки Малки вытекает из интересных водопадов, которые обзавелись самими разными именами: «Царская корона», «70 струй», «кавказский Аватар». О значении его истинного названия — Гедмишх — поговорим на экскурсии. Вы осмотрите водопады с трех разных площадок, узнаете о результатах исследования местной воды и ее редком составе. А в небольшом кафе сможете пообедать отменным шашлыком и горячими ароматными хычинами — национальными балкарскими лепешками.

История первопроходцев и озера Шадхурей

Вы узнаете о первом успешном восхождении на одну из вершин Эльбруса и местах, где проходила военно-научная экспедиция, организованная генералом Эммануэлем в 1829 году. Я расскажу о событиях, связанных с плато Канжол (Кинжал, Канжал). А в завершение вы увидите загадочные озера карстового происхождения и услышите истории, связанные с двумя «омутами», как глаза смотрящими на небо из своеобразных колодцев.