Нижнеархызский храмовый комплекс (древние захоронения, менгиры, монастырь)
Железноводск
Дача Эмира
FE-площадь
Приэльбрусье
Казачье подворье
Ингушетия
Джейрахское ущелье
Курорт Армхи
Вовнушки
Христианский храм Тхаба-Ерды
Чегемские водопады
Термальные источники
Кисловодский Национальный парк
Г. Кольцо
Медовые водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Это тур для тех, кто любит сочетать активный отдых с яркими впечатлениями о самобытной культуре, красотой природы и таинством древних памятников истории.
В отличии от классических экскурсионных туров, мы включили в тур разнообразные яркие и запоминающиеся мероприятия: дегустация кавказских вин, посещение казачьего подворья с традиционными обрядами и застольем, купание в термальных источниках, мастер-класс по изготовлению национального ингушского блюда и много того, что запомнится туристам на всю жизнь!
5 завтраков (кроме отеля «Южная», завтрак возможно приобрести самостоятельно в кафе в 2-х минутах ходьбы от отеля),
4 обеда,
2 ужина,
экскурсионное и транспортное обслуживание,
участие в мастер-классах по дегустации Кавказских вин и коньяка, по Кавказским танцам, по изготовлению ингушского блюда «Чапильгаш»,
входные билеты в Казачье подворье и участие в интерактивной программе.
Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты,
обеды и ужины (не входящие в стоимость тура по программе),
курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Ответы на вопросы
Что входит
Проживание
5 завтраков (кроме отеля «Южная», завтрак возможно приобрести самостоятельно в кафе в 2-х минутах ходьбы от отеля)
1 обед в Ингушетии
2 ужина – Кавказское застолье и Казачье застолье (4-й и 6-й дни тура)
Экскурсионное и транспортное обслуживание
Участие в мастер-классе по дегустации Кавказских вин и коньяка
Входные билеты в Казачье подворье и участие в интерактивной программе
Участие в мастер-классе по изготовлению ингушского блюда «Чапильгаш»
Что не входит
Входные билеты
Обеды и ужины (не входящие в стоимость тура по программе)
Курортный сбор – 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
Просп. Кирова 26, вход в Парк «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12:30 до 13:00 часов. Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур.
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде. Последний день тура завершается в городе-курорте Пятигорске ориентировочно в 18:00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта. От г. Пятигорска до аэропорта Минеральные воды добираться от 30 до 50 минут.
Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не
Рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты. Туристическая компания «Ладья» оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска
Групповые
Пешеходные
На автобусе
Выездные
Гастрономические
Водные развлечения
Водопады
Природа и пейзажи
Чегемские водопады
Популярные места
Экскурсии по Кавказу
Термальные источники
Многодневные туры
6-дневные туры
Казачье подворье
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам