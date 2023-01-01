Что вас ждет

Это тур для тех, кто любит сочетать активный отдых с яркими впечатлениями о самобытной культуре, красотой природы и таинством древних памятников истории.

В отличии от классических экскурсионных туров, мы включили в тур разнообразные яркие и запоминающиеся мероприятия: дегустация кавказских вин, посещение казачьего подворья с традиционными обрядами и застольем, купание в термальных источниках, мастер-класс по изготовлению национального ингушского блюда и много того, что запомнится туристам на всю жизнь!

Маршрут: Пятигорск - Архыз - Железноводск - Приэльбрусье (Ингушетия) - Чегемское ущелье - Кисловодск - Медовые водопады.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

проживание,

5 завтраков (кроме отеля «Южная», завтрак возможно приобрести самостоятельно в кафе в 2-х минутах ходьбы от отеля),

4 обеда,

2 ужина,

экскурсионное и транспортное обслуживание,

участие в мастер-классах по дегустации Кавказских вин и коньяка, по Кавказским танцам, по изготовлению ингушского блюда «Чапильгаш»,

входные билеты в Казачье подворье и участие в интерактивной программе.

Туристы оплачивают самостоятельно: