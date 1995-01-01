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В Кисловодск — город солнца и нарзана

5
2 отзыва
Машук
Машук – Гид из Пятигорска
На юге Ставропольского края расположился самый популярный курорт Кавказских Минеральный Вод, где огромное количество здравниц — только Сочи опережает по их количеству.

Здесь есть все для улучшения здоровья — чистый воздух, горные пейзажи, знаменитый нарзан.

На один день мы переместимся в Кисловодск, прогуляемся по курортному парку и попробуем три вида нарзана.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 600 ₽ за человека

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В Кисловодск — город солнца и нарзана
В Кисловодск — город солнца и нарзана

Что вы увидите

  • Главная нарзанная галерея
  • Курортный парк Кисловодска
  • Аликоновское ущелье
  • Замок коварства и любви
«Нарзан» — напиток богатырей
Кисловодск расположен в котловине между Джинальским, Боргустанским и Кабардинским хребтами. Шумные горные речки Ольховка, Березовка, Аликоновка оживляют ландшафт курорта и его окрестностей. Славу курорту принес легендарный «Нарзан». Во время экскурсии 🧭 Вы сможете оценить вкус 3 нарзанов Кисловодска в Главной нарзанной галерее.
Очаровательная природа и лечебный воздух
Ещё одно богатство курорта — огромный, рукотворный, лечебный парк 🌳 — место прогулок всех гостей города. Площадь парка более 2000 гектаров и за один день его не обойти. В ходе экскурсии мы знакомим туристов с самой старой, исторической частью парка. Там много украшений и везде туристы смогут сфотографироваться и конечно узнают много нового и интересного из истории 📖 города-курорта. Кисловодск очаровал своей живописностью многих знаменитых и выдающихся людей, о чём вам тоже расскажет экскурсовод.
Кроме Кисловодска туристы посетят одну из знаменитых окрестностей города — живописное Аликоновское ущелье с «Замком коварства и любви».

Важная информация:

  • Возьмите с собой удобную обувь и теплую одежду, паспорт, свидетельство о рождении (детям), деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).
Что входит
  • Сопровождение экскурсоводом
  • Опытные водители
  • Автобус с кондиционером
Что не входит
  • Питание, вода
  • Личные расходы (сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
В Кисловодск — город солнца и нарзана
В Кисловодск — город солнца и нарзана
В Кисловодск — город солнца и нарзана
В Кисловодск — город солнца и нарзана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Машук
Машук
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2 отзыва оставили туристы

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