Эксклюзивный тур выходного дня с посещением Владикавказа, Грозного и неповторимой горной Ингушетии.

Во Владикавказе вы прогуляетесь по старинным улицам города и побываете Мемориал Военной Славы.

В Грозном увидите весь город со смотровой площадки небоскреба в Грозный-Сити, посетите Музей Ахмада Кадырова и мечеть "Сердце Чечни". А также, город встретит вас незабываемой иллюминацией в вечернее время.

Ингушетия, республика необычайных по красоте горных пейзажей, чистейших источников в сочетании с неповторимым архитектурным наследием.