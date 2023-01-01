Пешеходная прогулка по старинным улицам города Владикавказ, посещение Мемориала Военной Славы
Чеченская Республика
Грозный-Сити
Музей Ахмада Кадырова
Мечеть "Сердце Чечни"
Ингушетия
Древний башенный комплекс "Эрзи"
Посещение башенного комплекса "Вовнушки"
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Описание
Эксклюзивный тур выходного дня с посещением Владикавказа, Грозного и неповторимой горной Ингушетии.
Во Владикавказе вы прогуляетесь по старинным улицам города и побываете Мемориал Военной Славы.
В Грозном увидите весь город со смотровой площадки небоскреба в Грозный-Сити, посетите Музей Ахмада Кадырова и мечеть "Сердце Чечни". А также, город встретит вас незабываемой иллюминацией в вечернее время.
Ингушетия, республика необычайных по красоте горных пейзажей, чистейших источников в сочетании с неповторимым архитектурным наследием.
Ответы на вопросы
Что входит
Проживание
1 завтрак
2 обеда
1 ужин
Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Курортный сбор – 100 руб. /взр. /день
(при проживании в г. Пятигорске, оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Точное время встречи представителя тур компании с туристами будет
Указано в программе с таймингом.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на
Дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не
Везде.
Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом
Этого факта.
Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время
Выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их
Равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на
Равноценные
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