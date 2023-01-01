Владикавказ - Грозный - Ингушетия

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Владикавказ - Грозный - Ингушетия
Владикавказ - Грозный - Ингушетия
Владикавказ - Грозный - Ингушетия
Владикавказ - Грозный - Ингушетия
Владикавказ - Грозный - Ингушетия
Владикавказ - Грозный - Ингушетия
Владикавказ - Грозный - Ингушетия
Владикавказ - Грозный - Ингушетия

Что вас ожидает 🤩

  • Пешеходная прогулка по старинным улицам города Владикавказ, посещение Мемориала Военной Славы
  • Чеченская Республика
  • Грозный-Сити
  • Музей Ахмада Кадырова
  • Мечеть "Сердце Чечни"
  • Ингушетия
  • Древний башенный комплекс "Эрзи"
  • Посещение башенного комплекса "Вовнушки"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Эксклюзивный тур выходного дня с посещением Владикавказа, Грозного и неповторимой горной Ингушетии.
Во Владикавказе вы прогуляетесь по старинным улицам города и побываете Мемориал Военной Славы.
В Грозном увидите весь город со смотровой площадки небоскреба в Грозный-Сити, посетите Музей Ахмада Кадырова и мечеть "Сердце Чечни". А также, город встретит вас незабываемой иллюминацией в вечернее время.
Ингушетия, республика необычайных по красоте горных пейзажей, чистейших источников в сочетании с неповторимым архитектурным наследием.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • 1 завтрак
  • 2 обеда
  • 1 ужин
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Курортный сбор – 100 руб. /взр. /день
  • (при проживании в г. Пятигорске, оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Точное время встречи представителя тур компании с туристами будет
  • Указано в программе с таймингом.
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на
  • Дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не
  • Везде.
  • Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом
  • Этого факта.
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время
  • Выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их
  • Равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на
  • Равноценные

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