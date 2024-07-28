На северо-западном склоне Машука есть удивительное место — Перкальский арборетум. Когда-то здесь выращивали овощи и фрукты для санаториев и проводили агрономические опыты. Приглашаю вас погулять по зелёному уголку — вы увидите редкие растения из разных уголков земного шара, узнаете о том, как они здесь появились. И лично убедитесь в красоте здешней флоры.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Вы увидите почти всё разнообразие планеты. Экзотические деревья, кустарники и травы из разных частей света — Японии, Северной Америки, Китая, Малой Азии. На территории дендрария цветут тисы и каштаны, гибискус и мушмула, платан, барбарис, лавровишня и многое другое. Погуляете по дорожкам и насладитесь многообразием цветов и ароматов.

И конечно, многое узнаете! Я расскажу:

как появился город-курорт Пятигорск и как был образован Перкальский дендрарий

о флоре Кавказа и особенностях природы Кавказских Минеральных Вод

как создавался коллекционный фонд дикорастущих редких и исчезающих растений — и как о нём заботятся теперь

о благоустройстве городов-курортов Кавказских Минеральных Вод

о работе Ботанического института РАН на Кавказе

и о многом другом!

Организационные детали