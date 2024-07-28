Волшебный мир Перкальского дендрария

Познакомиться с уголком природы Пятигорска и узнать больше о флоре Кавказа (в группе)
На северо-западном склоне Машука есть удивительное место — Перкальский арборетум. Когда-то здесь выращивали овощи и фрукты для санаториев и проводили агрономические опыты.

Приглашаю вас погулять по зелёному уголку — вы увидите редкие растения из разных уголков земного шара, узнаете о том, как они здесь появились. И лично убедитесь в красоте здешней флоры.
Волшебный мир Перкальского дендрария
Волшебный мир Перкальского дендрария
Волшебный мир Перкальского дендрария
Ближайшие даты:
Время начала: 09:15

Описание экскурсии

Вы увидите почти всё разнообразие планеты. Экзотические деревья, кустарники и травы из разных частей света — Японии, Северной Америки, Китая, Малой Азии. На территории дендрария цветут тисы и каштаны, гибискус и мушмула, платан, барбарис, лавровишня и многое другое. Погуляете по дорожкам и насладитесь многообразием цветов и ароматов.

И конечно, многое узнаете! Я расскажу:

  • как появился город-курорт Пятигорск и как был образован Перкальский дендрарий
  • о флоре Кавказа и особенностях природы Кавказских Минеральных Вод
  • как создавался коллекционный фонд дикорастущих редких и исчезающих растений — и как о нём заботятся теперь
  • о благоустройстве городов-курортов Кавказских Минеральных Вод
  • о работе Ботанического института РАН на Кавказе
  • и о многом другом!

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — около 3 км, специальная подготовка не требуется
  • Продолжительность экскурсии — 2–2,5 часа
  • Цветение зависит от сезона

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 400 ₽
Дети до 10 лет400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Пионерлагерной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пятигорска

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеДля студентов

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