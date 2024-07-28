На северо-западном склоне Машука есть удивительное место — Перкальский арборетум. Когда-то здесь выращивали овощи и фрукты для санаториев и проводили агрономические опыты.
Приглашаю вас погулять по зелёному уголку — вы увидите редкие растения из разных уголков земного шара, узнаете о том, как они здесь появились. И лично убедитесь в красоте здешней флоры.
Приглашаю вас погулять по зелёному уголку — вы увидите редкие растения из разных уголков земного шара, узнаете о том, как они здесь появились. И лично убедитесь в красоте здешней флоры.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:15
Описание экскурсии
Вы увидите почти всё разнообразие планеты. Экзотические деревья, кустарники и травы из разных частей света — Японии, Северной Америки, Китая, Малой Азии. На территории дендрария цветут тисы и каштаны, гибискус и мушмула, платан, барбарис, лавровишня и многое другое. Погуляете по дорожкам и насладитесь многообразием цветов и ароматов.
И конечно, многое узнаете! Я расскажу:
- как появился город-курорт Пятигорск и как был образован Перкальский дендрарий
- о флоре Кавказа и особенностях природы Кавказских Минеральных Вод
- как создавался коллекционный фонд дикорастущих редких и исчезающих растений — и как о нём заботятся теперь
- о благоустройстве городов-курортов Кавказских Минеральных Вод
- о работе Ботанического института РАН на Кавказе
- и о многом другом!
Организационные детали
- Протяженность маршрута — около 3 км, специальная подготовка не требуется
- Продолжительность экскурсии — 2–2,5 часа
- Цветение зависит от сезона
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 400 ₽
|Дети до 10 лет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Пионерлагерной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 53 туристов
Добрый день! Меня зовут Кирилл, родился и вырос в Пятигорске и могу много о нём рассказать. Увлекаюсь горным туризмом и горным бегом уже более 15 лет. Истоптал большую часть Северного Кавказа и с радостью проведу с вами день в хорошем походе!Задать вопрос
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
скидка
20%
9 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:45
27 июл в 06:45
52504 200₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск и курорты КМВ
Погрузитесь в культурное наследие и природную красоту Кавказа с экскурсией по 5 городам. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные открытия
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - величие Кавказских гор
Встречайте величественный Эльбрус в путешествии, полном открытий: от ущелья Баксан до озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
31 июл в 08:00
1 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.