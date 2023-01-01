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Описание
Что вас ждет
В этом туре вы посетите почти все республики Кавказа. Оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России.
Уникальная кавказская природа покорит вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
проживание,
6 завтраков,
5 обедов,
1 ужин,
экскурсионное и транспортное обслуживание.
Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты,
ужины (кроме г. Грозный),
курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Ответы на вопросы
Что входит
Проживание
6 завтраков
5 обедов
1 ужин
Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Ужины (кроме г. Грозный)
Курортный сбор – 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
Просп. Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, 2 раза в месяц.
Экскурсия длится около 6 дней 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом.
Первый день тура начинается ориентировочно в 12.30-13.00, просьба пообедать заранее, остановки на обед по туру в этот день не предусмотрено.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта. Просьба указывать в заявке номер телефона туриста. За день до тура будет создана ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер телефона гида и мобильный телефон куратора тура!
Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять
Последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными.
Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные
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