Встреча с чудесами Кавказа

В этом туре вы посетите почти все республики Кавказа

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Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
В этом туре тебя ждет активный отдых
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 900 за человека
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В этом туре вы посетите почти все республики Кавказа.

Оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России.
Встреча с чудесами Кавказа
Встреча с чудесами Кавказа
Встреча с чудесами Кавказа
Встреча с чудесами Кавказа
Встреча с чудесами Кавказа
Встреча с чудесами Кавказа
Встреча с чудесами Кавказа

Что вас ожидает 🤩

  • Ингушетия
  • Владикавказ
  • Домбай
  • Грозный
  • Приэльбрусье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

В этом туре вы посетите почти все республики Кавказа. Оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России.
Уникальная кавказская природа покорит вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • проживание,
  • 6 завтраков,
  • 5 обедов,
  • 1 ужин,
  • экскурсионное и транспортное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты,
  • ужины (кроме г. Грозный),
  • курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • 6 завтраков
  • 5 обедов
  • 1 ужин
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Ужины (кроме г. Грозный)
  • Курортный сбор – 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
Просп. Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, 2 раза в месяц.
Экскурсия длится около 6 дней 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом.
  • Первый день тура начинается ориентировочно в 12.30-13.00, просьба пообедать заранее, остановки на обед по туру в этот день не предусмотрено.
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
  • Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта. Просьба указывать в заявке номер телефона туриста. За день до тура будет создана ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер телефона гида и мобильный телефон куратора тура!
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять
  • Последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными.
  • Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные

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