Выходные в Кабардино-Балкарии: озёра, ущелья и снежный Эльбрус

Прогуляться по живописным местам республики и взлететь по канатке на 4000 метров

Всего за два дня путешествия вы проветрите голову, успокоите мысли и подзарядитесь силами от вековых горных вершин.

Мы поднимемся на южный склон Эльбруса, поищем дракона в бирюзовом озере, попаримся в баньке в сосновом лесу и побьём рекорд по количеству съеденных хычинов.

А ещё вас ждут пикник с завораживающим видом, ароматный кофе на мягком ковре в самой высокогорной кофейне и погружение в древность с её историями и легендами.
Выходные в Кабардино-Балкарии: озёра, ущелья и снежный Эльбрус
Выходные в Кабардино-Балкарии: озёра, ущелья и снежный Эльбрус
Выходные в Кабардино-Балкарии: озёра, ущелья и снежный Эльбрус
Выходные в Кабардино-Балкарии: озёра, ущелья и снежный Эльбрус
Выходные в Кабардино-Балкарии: озёра, ущелья и снежный Эльбрус
Выходные в Кабардино-Балкарии: озёра, ущелья и снежный Эльбрус
Выходные в Кабардино-Балкарии: озёра, ущелья и снежный Эльбрус
Ближайшие даты:
22
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 18 лет.
Ничего необычного и непривычного с собой брать не потребуется. Информацию о том, что взять и как одеваться, мы отправим вам перед путешествием.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, 8:00
Завершение: Пятигорск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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