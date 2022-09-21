Высадка на Марс: внеземное плато Бермамыт и фантазийные пейзажи Джилы-Су

Почувствовать себя словно на другой планете и покататься на скейте под наблюдением гор

За два дня вы увидите три водопада, каменные замки, «построенные» последним извержением Эльбруса, и огромные скальные мегалиты, напоминающие человеческие фигуры (а может, инопланетян?).

Мы прокатимся на скейтах по одной из самых высоких асфальтированных дорог России и устроим незабываемый пикник на плато, обладающем сильным притяжением путешественников на Северный Кавказ.

Ароматные хычины, шашлык, шурпа и чай из горных трав станут угощением для экипажа нашего «космического корабля». Поехали!
Высадка на Марс: внеземное плато Бермамыт и фантазийные пейзажи Джилы-Су
Высадка на Марс: внеземное плато Бермамыт и фантазийные пейзажи Джилы-Су
Высадка на Марс: внеземное плато Бермамыт и фантазийные пейзажи Джилы-Су
Высадка на Марс: внеземное плато Бермамыт и фантазийные пейзажи Джилы-Су
Высадка на Марс: внеземное плато Бермамыт и фантазийные пейзажи Джилы-Су
Высадка на Марс: внеземное плато Бермамыт и фантазийные пейзажи Джилы-Су
Высадка на Марс: внеземное плато Бермамыт и фантазийные пейзажи Джилы-Су
Ближайшие даты:
15
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — от 18 лет.

Ближайший к Пятигорску аэропорт — «Минеральные воды», до Пятигорска можно доехать за 40 минут на такси или заказать у нас трансфер. Мы также помогаем с размещением, если вы приедете в город раньше или захотите задержаться.

В день передвижения на внедорожниках составят от 3 до 5 часов. Во второй день планируется прогулка к водопадам, которая займёт около полутора часов. В день активная программа длится от 8 до 10 часов.

Программа может меняться в связи с погодными условиями (сильный ветер, дождь, снег и прочее). Мы, как и вы, рассчитываем на хорошую погоду, но природные катаклизмы никто не отменял, поэтому окончательное решение о том, куда и когда идти — за сопровождающим.

Ничего необычного и непривычного брать с собой вам не потребуется. Информацию о том, что взять и как одеваться мы отправим вам перед путешествием.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, до 7:00
Завершение: Пятигорск, около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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