За два дня вы увидите три водопада, каменные замки, «построенные» последним извержением Эльбруса, и огромные скальные мегалиты, напоминающие человеческие фигуры (а может, инопланетян?). Мы прокатимся на скейтах по одной из самых высоких асфальтированных дорог России и устроим незабываемый пикник на плато, обладающем сильным притяжением путешественников на Северный Кавказ. Ароматные хычины, шашлык, шурпа и чай из горных трав станут угощением для экипажа нашего «космического корабля». Поехали!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — от 18 лет.

Ближайший к Пятигорску аэропорт — «Минеральные воды», до Пятигорска можно доехать за 40 минут на такси или заказать у нас трансфер. Мы также помогаем с размещением, если вы приедете в город раньше или захотите задержаться.

В день передвижения на внедорожниках составят от 3 до 5 часов. Во второй день планируется прогулка к водопадам, которая займёт около полутора часов. В день активная программа длится от 8 до 10 часов.

Программа может меняться в связи с погодными условиями (сильный ветер, дождь, снег и прочее). Мы, как и вы, рассчитываем на хорошую погоду, но природные катаклизмы никто не отменял, поэтому окончательное решение о том, куда и когда идти — за сопровождающим.

Ничего необычного и непривычного брать с собой вам не потребуется. Информацию о том, что взять и как одеваться мы отправим вам перед путешествием.