Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — от 18 лет.
Ближайший к Пятигорску аэропорт — «Минеральные воды», до Пятигорска можно доехать за 40 минут на такси или заказать у нас трансфер. Мы также помогаем с размещением, если вы приедете в город раньше или захотите задержаться.
В день передвижения на внедорожниках составят от 3 до 5 часов. Во второй день планируется прогулка к водопадам, которая займёт около полутора часов. В день активная программа длится от 8 до 10 часов.
Программа может меняться в связи с погодными условиями (сильный ветер, дождь, снег и прочее). Мы, как и вы, рассчитываем на хорошую погоду, но природные катаклизмы никто не отменял, поэтому окончательное решение о том, куда и когда идти — за сопровождающим.
Ничего необычного и непривычного брать с собой вам не потребуется. Информацию о том, что взять и как одеваться мы отправим вам перед путешествием.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, до 7:00
Завершение: Пятигорск, около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Пятигорске
Привет, меня зовут Влад. Родился, вырос и живу на Северном Кавказе в Пятигорске. По образованию юрист-международник долгое время я совмещал работу и увлечение путешествиями, а в итоге сделал выбор в пользу гор и ни о чём не жалею. Я придумываю путешествия, в которых сочетаются красота природы, активные занятия, интересны знакомства, национальный колорит и веселье. Отправляясь в путешествие вместе со мной, вы можете быть уверены, что получите не «пакетный тур», а проживёте настоящее приключение и узнаете себя с новой стороны. Мне помогает отличная команда ребят: фотографов, историков, местных проводников. Вы обязательно увидитесь с ними в наших приключениях.
Начни свою историю путешествий.