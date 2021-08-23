Загадка Северной Осетии – Дигория!

Полюбоваться завораживающей природой Кавказа и погрузиться в уникальную культуру края

4
1 отзыв
Я помогу вам разгадать тайны Северной Осетии, пока вы наслаждаетесь живописными видами на могучие горы и высокие водопады.

Среди завораживающей природы Алании мы отыщем древние постройки, хранящие множество легенд и мифов.

А после прогулки полакомимся вкуснейшими осетинскими пирогами и окунемся в лечебный термальный источник!
Загадка Северной Осетии – Дигория!
Загадка Северной Осетии – Дигория!
Загадка Северной Осетии – Дигория!
Загадка Северной Осетии – Дигория!
Загадка Северной Осетии – Дигория!

Что вас ожидает

Каньон Ахсинта, «Чёртов мост» и памятник Уастырджи

Наш путь начнется с реки Урух, которая протекает на глубине 70 метров в узкой теснине. Эта достопримечательность породила множество легенд и получила в народе имя «Врата к горной Дигории». На протяжении многих веков врата защищали местных жителей от частых вражеских набегов. Здесь вы увидите красивейший каньон Ахсинта и сделаете запоминающиеся кадры. А я расскажу об уникальной культуре, религии и традициях осетин и их предков, аланов, которые сложили легенду об Уастырджи, вылетающем прямо из скалы.

Водопады Три сестры и Галдоридон

Далее по тропинке через Хареское ущелье доберемся до невероятно красивых водопадов. Галдоридон состоит из пяти ступеней высотой в 35 метров. Вы полюбуетесь природными объектами, а после мы обязательно прогуляемся по национальному парку «Алания», где арт-объекты гармонично расположились на фоне пейзажей.

Замок-фрегат

Завершающим объектом нашего путешествия станет село Ханаз, в котором на высоте 2000 метров стоит средневековое сооружение — Замок-фрегат. Необычное название он получил из-за своей формы, напоминающей корабль. Согласно легенде, на таком корабле турки увозили детей, которых им продали на Кавказе. Что это за история — узнаете на месте.

Осетинский обед и термальные источники

После познавательной части нас ждет традиционный обед в домашней обстановке. В осетинском кафе вы отведаете вкуснейшие национальные блюда, приготовленные из свежих продуктов. Конечно, не обойдется без осетинских пирогов! А после обеда по вашему желанию мы сможем окунуться в горячую лечебную воду термального источника Гедуко.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном полноприводном минивэне
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • В зависимости от погоды по согласованию с вами маршрут может быть скорректирован

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер от отеля и обратно включён
  • Дополнительно оплачивается:
    — еда и напитки (от 300 руб. /чел.)
    — заезд на термальные источники по желанию: 200 руб. /чел. за трансфер + вход на источники 200 руб. /чел. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Пятигорске (или другом городе КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Михаил
Михаил
Добрый день! Немного о нашей команде. Гид Михаил — создатель уникальных туров на юге России, в течение нескольких лет проводит экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа. Гид Денис — родился и живет на Кавказе, знает всё о традициях и культуре горцев, опытный водитель на горных маршрутах. Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных кавказским гостеприимством, историей, культурой, традиционной кавказской кухней, невероятными пейзажами и незабываемыми горными вершинами. Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания, комфортный отдых для души и тела, интересные экскурсии и наша надежная команда. Ждём вас! До встречи!
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1 реальный отзыв

Р
23 авг 2021
Великолепные виды, могу смело сказать, что без Дигории мои представления о Кавказе были бы неполными. Незабываемое чувство тайны, к которой прикоснулось, но которую не открыло сердце, остается долго после того как мы увидели развалины древнего замка, взирающего с высоты как стражник на Дигорское ущелье и охраняющий узкий вход в это ущелье. Возможно это впечатление было бы менее сильным, если бы Денис подробно обо всем рассказал, но он этого не сделал, ограничившись обрывочными комментариями. Вообще литературная часть экскурсии требует существенной доработки, хочется превратить в поэтическое слово то, что ты увидел в Дигории, тем более, что видно, что для осетинского народа это ущелье является культовым и в осетинской поэзии, наверняка, что-то об этом есть. Но если Вашей задачей является только увидеть и сфотографировать это чудо, то экскурсия Вам подойдет.
В программе заявлены термальные источники, но на них реального времени нет, также как и Ваших физических сил не хватит (авторам маршрута не стоит указывать ссылку на термальные источники в программе), но то, что Вы увидели равнодушным Вас не оставит.

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